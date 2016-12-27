〈北部〉新豐漁民再嗆 星光部隊滾出去
2016-12-27
〔記者廖雪茹／新竹報導〕「新加坡部隊滾出去！」新竹縣新豐鄉三十多名漁民昨天到陸軍裝甲訓練指揮部鳳山連靶場管制哨前，抗議射擊演訓危害漁民安全和生計，更要求我國代訓的新加坡星光部隊即期退出坑子口地區。軍方人員則說，會將漁民意見呈報上級，並儘快與地方協商。
抗議演訓打靶損農漁民權益
新竹縣坑子口靶場權益促進會與新豐鄉漁業文化發展協會二十四日在坡頭漁港召開靶場權益座談會，會中有鄉民不滿新加坡星光部隊在坑子口靶場演訓射擊，造成漁民和農民權益受損，群情激憤，協會理事長方榮華與新豐坡頭村長朱錦常昨天偕同三十多名鄉民，到鳳山連靶場管制哨前拉白布條抗議。
群眾怒吼「鴨霸星光部隊」、「還我漁業權益」，軍方也派多名阿兵哥阻止鄉民衝進鐵柵欄，抗議持續約半小時。
怒批新加坡對台灣人不尊重
抗議者認為，星光部隊在坑子口靶場演訓造成的權益損害，鄉親長期隱忍，但新加坡今年對我國極不友善，近日更拒絕退輔會主委李翔宙入境，欺負台灣人，為了國家的尊嚴，新豐鄉民自發抗議新加坡，要求星光部隊滾出台灣。
坑子口靶場權益促進會總幹事鄭進宅說，政府應以國家尊嚴及國民權益為第一優先，挺直腰桿，向新加坡提出嚴正抗議，並要求星光部隊一併負起損害民眾權益的賠償責任，限期退出坑子口地區演訓，以免橫生紛爭。
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