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〈北部〉倒垃圾「智慧化」 竹北明年試辦

2016-12-27

清潔車不只即時回報動向

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣標榜科技智慧城，現在連丟垃圾也要拚智慧，邊收垃圾邊回傳哪邊什麼垃圾量比較多等大數據！昨天縣府環保局找來獲經濟部補助，明年初在竹北試辦清潔車GPS裝置邁入4G的資源回收業者，商討如何「合力」推動建置讓丟垃圾更智慧的作法。

環保局長黃士漢說，丟垃圾看似是生活中的小事，但無法預知的定點癡等垃圾車，無異是時間使用的不經濟。為了讓鄉親可清楚掌握垃圾車的動態，新竹縣十三鄉鎮市公所的清潔車，幾乎上都裝有GPS，供鄉親掌握和查詢。

持續推動垃圾減量和分類，縣環保局今年雷厲風行執行破袋檢查等機制，讓鄉親「不敢亂丟垃圾」，明年轉型改導向創造誘因，讓鄉親「不想亂丟」，自動自發分類和回收。

昨天的座談，就是希望找出如何利用明年竹北市公所清潔車上每三十秒鐘可讀取、每三到五分鐘就可更新的GPS資料，透過「智庫驅動」統計分析。

資源數量地點也回傳智庫

環保局希望藉此可更了解竹北垃圾主要產出源頭，甚至找出哪邊的什麼垃圾量比較多等細部，進而更有效調度相關的處理資源，間接讓未來全縣垃圾處理更有效率，讓包含廚餘在內的可回收資源流向更明確，製造「不想亂丟」的誘因，早日把新竹縣的單日垃圾量從現在的兩百二十公噸左右，降到一百五十公噸。

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  • 為了讓新竹縣的垃圾處理更「智慧」，縣府環保局長黃士漢（中）、竹北市代會副主席田耕豪（左二）昨天與資源回收等相關業者座談討論如何「合力」推動。（記者黃美珠攝）

    為了讓新竹縣的垃圾處理更「智慧」，縣府環保局長黃士漢（中）、竹北市代會副主席田耕豪（左二）昨天與資源回收等相關業者座談討論如何「合力」推動。（記者黃美珠攝）

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倒垃圾「智慧化」 竹北明年試辦

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