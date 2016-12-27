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〈北部〉大有國中紙雕課 各國地標栩栩如生

2016-12-27

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園區大有國中美術教師龔姿瑛，以建築物為題指導學生做紙雕，這群九年級學生使出渾身解數，英國大笨鐘、比薩斜塔、哈里發塔等，作品琳琅滿目，男學生徐睿鴻做出逼近自己身高、約一百五十公分高的台北一○一大樓紙雕模型，作品令人驚艷。

龔姿瑛表示，她給學生一個月時間，規定以建築物為題，要做出底座及鏤空，沒想到學生的創意無限！徐睿鴻做出台北一○一大樓，近千格整齊的窗戶方格，是他用美工刀，一刀一刀用心刻劃出來，他說，對建築物很有興趣，所以不怕苦也不怕累，未來想朝室內設計或建築業發展；學生陳瀚宇的哈里發塔也不遑多讓，霸氣又壯觀。

女學生黃唯真的摩天輪，運用大量圓弧形花紋，也是用美工刀精細刻成，花了不少心力，只怕錯一步就要重來；賴郁樺笑說，為了做出比薩斜塔的斜度，幾乎絞盡腦汁；席鈺淇不但做出英國大笨鐘，連巴士和電話亭等造景也一併呈現，董令婕、黃煒芳分別做出泰姬瑪哈陵、巴黎鐵塔，為了完美呈現而重做多次，才有精緻的成果；學生陳詠璇也自己構思、做出可以轉動的荷蘭風車。

龔姿瑛說，紙雕能訓練學生的耐心及空間概念，作品看似簡單，實際上卻花了許多精神和時間，學生都很認真創作；大有國中校長陳家祥表示，這門課不但讓學生做紙雕，也帶領學生認識各國建築特色，作品在校內展示。

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  • 徐睿鴻做出的台北101大樓紙雕，高度和他的身高差不多。（記者陳昀攝）

    徐睿鴻做出的台北101大樓紙雕，高度和他的身高差不多。（記者陳昀攝）

  • 大有國中舉辦紙雕課程，九年級學生陳詠璇（左起）、董令婕、徐睿鴻、黃煒芳、席鈺淇、陳瀚宇、賴郁樺、黃唯真的作品都十分精緻。（記者陳昀攝）

    大有國中舉辦紙雕課程，九年級學生陳詠璇（左起）、董令婕、徐睿鴻、黃煒芳、席鈺淇、陳瀚宇、賴郁樺、黃唯真的作品都十分精緻。（記者陳昀攝）

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標題：〈北部〉大有國中紙雕課 各國地標栩栩如生


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