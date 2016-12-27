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〈北部〉崙坪客家地景公園 明年動工

2016-12-27

〔記者邱奕統／觀音報導〕市長鄭文燦昨到觀音區勘查「崙坪文化地景園區」基地時表示，園區占地六公頃，市府斥資一億五千萬元興建的崙坪客家地景公園將分兩期進行，明年先編列六千五百萬元進行第一期景觀工程，客家工藝聚落等第二期工程預計明年初設計規劃，等經費到位後，希望兩年內完工。

鄭文燦說，「崙坪文化地景園區」規劃客家工藝聚落、庭園展銷區、綠野體驗區及森林停車場等，客家工藝聚落將容納客家的百工百業，包括藍染、竹編、草編等，未來也有二手回收家具工作坊，培養清潔隊員成為木工職人；庭園展銷區將引進餐廳及展售區，銷售文創產品及餐飲；綠野體驗區除現有草原及綠蔭體驗，將規劃野外求生、露營等設施；森林停車場也研議設置兒童森林公園或游泳池。

「崙坪文化地景園區」位於崙坪國小後方，在中壢與觀音交界處，鄰近高鐵桃園站，土地原本分屬中華電信、財政部國有財產署、國防部軍備局所有，經市府協調後，已獲國產署及軍備局同意撥用六公頃土地。

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標題：〈北部〉崙坪客家地景公園 明年動工


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