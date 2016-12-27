〈北部〉市府擬斥資22億 拓寬月桃路
2016-12-27
明年1月10日 召開定線說明會
〔記者邱奕統／桃園報導〕桃四十二線、中壢區到觀音區的月桃路，全長約五八○○公尺、寬約六公尺，市府計畫全線拓寬到二十公尺，初估經費高達二十二億元，平均每公尺約三十七萬多元。市長鄭文燦昨天表示，正進行定線作業，未來完工後，市民往返中壢青埔與觀音草漯間將更便利；市府新建工程處表示，經費只是粗估，光是徵地費就佔十七億元，明年一月十日召開定線說明會。
全長約5.8公里 拓寬為20公尺
鄭文燦表示，市府規劃將月桃路拓寬為二十公尺，未來完工後，中壢青埔到觀音草漯的路程約十分鐘，可同時容納更多車流，有助於兩地連結，相關工程費將申請中央補助款。
新建工程處指出，拓寬計畫尚未定案，一月十日將在中壢區山東國小舉辦說明會，彙整各方意見後送中央審議，二十二億元工程費只是粗估，工程費約五億元，由於拓寬勢必徵收道路周邊私有土地，尚未清查地籍，根據以往道路拓寬工程經驗估算，用地費約十七億元。
月桃路目前是雙向兩線車道，路寬最窄處五公尺，最寬處約八公尺，根據交通局統計，月桃路道路服務水準等級屬於Ａ至Ｂ級，車流量並不大，道路順暢，並無壅塞情形，在這樣情況下，市府花大錢拓寬成雙向四線道並大幅徵收民地，造成民眾疑慮。
市府交通局解釋說，月桃路全線路幅寬度不一，藉由拓寬工程讓全線路寬統一，月桃路銜接中壢青埔、觀音草漯地區，考量青埔、草漯重劃區未來繁榮發展，有必要預先做好路網規劃，等到未來兩地更繁榮、有拓寬需求時，地價早已上漲，屆時徵地費更驚人。
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