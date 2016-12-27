〈中部〉威脅店員撕筆錄 悍婦偷竊「1罪變3罪」

2016-12-27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市39歲詹姓婦人於今年10月偷高價手機，拔除防竊線時觸動警鈴，店員擋住她的機車，要求她歸還手機，她卻高聲威脅「不要擋在我機車前，不然我等一下騎機車撞妳」，店員嚇得趕緊讓開，警察於翌日逮捕她，她卻大鬧派出所撕毀筆錄，原本僅觸犯偷竊罪，卻演變成加上損壞公務員職務掌管的物品、恐嚇危害安全罪共3罪，台中地檢署昨天提起公訴。

起訴書指出，詹女今年10月8日下午騎機車到台中市清水區一家賣場，趁店員不注意時，偷取iPhone 7 Plus 32G高價手機，沒想到在扯下防竊線時觸發警鈴。

詹女拿著手機逃到店外，想騎機車逃逸，店員擋在機車前要求她歸還手機，詹女恐嚇說：「不要擋在我機車前，不然我等一下騎機車撞妳」，店員擔心受傷而讓開，詹女順利逃逸。

台中市清水警分局清水派出所於翌日凌晨2時許，確認詹女涉嫌，還把錄影畫面截圖，貼在筆錄的「照片黏貼記錄表」，不料，警方要求詹女確認照片偷竊者是否本人時，詹女卻把上述記錄表撕毀，員警當場逮捕她，並起出被竊的手機。台中地檢署認為她觸犯竊盜罪之外，又觸犯恐嚇危害安全罪與損壞公務員職務掌管的物品罪，昨天將她起訴。