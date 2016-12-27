〈中部〉農會總幹事遭恐嚇案 前議員涉案被收押
2016-12-27
〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣西螺鎮農會總幹事廖錦富在住處遭人持刀槍恐嚇案，檢警逮捕廖姓主嫌等3人到案後持續偵辦，查獲無黨籍的前雲林縣議員詹捷凱涉嫌重大，將其傳訊到案，並以詹有反覆恐嚇、串證逃亡之虞聲押獲准。
疑因農會選舉席位分配
西螺鎮農會總幹事廖錦富11月29日晚間8點多在西螺住處遭3人持刀槍恐嚇，事後查獲廖姓、鍾姓、謝姓3名男子涉案並逮捕到案，其中廖姓主嫌目前仍在押。
3男刀槍要脅 涉嫌教唆
經雲林地檢署檢察官陳祥薇指揮西螺警方持續追查，發現曾擔任縣議員的詹捷凱疑因介入該農會理監事選舉，要求席位分配，涉嫌找來廖男等人欲以非法暴力要脅。
詹捷凱到案 全盤否認
檢警進一步追查，發現詹捷凱還另涉嫌數起聚眾滋事及攜帶棍棒砸毀車輛恐嚇案件，詹前天自國外返國時將其傳訊到案，訊後依違反農會法、刑法恐嚇危害安全等罪嫌，由檢方向法院聲請羈押獲准，但詹本人則全盤否認。
雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，全國各縣市農漁會選舉將在明年2月起至4月陸續展開，包括會員代表、理監事與總幹事投票遴選等作業，檢方為端正選風、遏止不法暴力介入選舉，將會積極偵辦相關不法情事，杜絕非法操弄選舉舞弊。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
還地變荒地 坐等身價大漲
南投縣府四、五年來，已陸續打輸德興、竹山、富功、僑光等國小預定地官司，且前三塊土地都已還給地主，因該土地的使用目的仍為「文教用地」，須透過都…
網友回應
熱門新聞
- 各地降溫越晚越冷！ 19縣市強風特報
- RF-16升空 清楚拍到遼寧艦
- NBA》悶！裁判報告出爐 KD最後一擊已遭犯規（影音）
- 上百陸客不滿停航 北海道機場發生騷動
- 跨年音樂會 陳郁秀圓《皇帝》夢
- 金正恩2017年新任務？ 南韓:加速偶像化工作
- 見百萬真柏 識貨賊揪人偷
- 台大論文風波 調查最快1月出爐
- 〈幸福診療室〉夫妻吵架 踩爆地雷
- 社論》中國有什麼籌碼可以與美國交易
- 印度「烈火5號」試射成功 範圍可覆蓋全中國
- 快點來聽! 喬治麥可十大經典歌曲
- 好心提醒路燈故障 阿婆手牽手過街遭撞死
- 土建融資年增率 連12個月負成長
- 自由談》「環球時報」是個「有趣」的角色
- 蔡政府18趴改革幅度 超越馬政府版
- 強國女過馬路 脫光裸舞使出「金雞獨立」
- 〈親子會客室〉警戒心破壞好奇心
- 〈致 舊情人〉愛呀 長大了才懂
- 網購年菜夯 消保官教自保撇步
- 人氣海獅揮毫
- 巴基斯坦嗆以國︰我們也有核武
- 自由廣場》束帶綁架的假民主
- 北農人事案 柯怨農委會 打不過張榮味就跑
- 體貼陳抗區員警 行動餐車上路
- 不給繼承亡母財產 父告子敗訴
- 自由廣場》世足才是台灣外交新藍海
- 為救愛貓 23歲妙齡女陳屍火場
- 上月喪子 窮苦老夫婦 遭酒駕奪命
- 〈戀愛怪談系列〉野人獻曝的愛情 蠢歸蠢但是甜蜜
- 台大、國北教大聯姻 再等3、5年
- 台幣對英鎊狂升 遊英購物等於8折
- 技嘉毛利季季高 股價領先反映
- 蛋洗勞動部 工運帶頭者不起訴
- 鄧超扮耶誕老公公 孫儷無奈只想哭
- 台日高中棒球賽》筒井再見安 大阪、平鎮今再戰拚冠
- 涉洩漏LED標案底標 台鐵職員10萬交保
- 歐巴馬：上月若再選總統 可能勝川普
- 情人節摺6千顆星星博歡心 情郎曾感動說心疼
- 〈Nene的異想花園〉這裡。哪裡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉農會總幹事遭恐嚇案 前議員涉案被收押
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分