〈中部〉農會總幹事遭恐嚇案 前議員涉案被收押

2016-12-27

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣西螺鎮農會總幹事廖錦富在住處遭人持刀槍恐嚇案，檢警逮捕廖姓主嫌等3人到案後持續偵辦，查獲無黨籍的前雲林縣議員詹捷凱涉嫌重大，將其傳訊到案，並以詹有反覆恐嚇、串證逃亡之虞聲押獲准。

疑因農會選舉席位分配

西螺鎮農會總幹事廖錦富11月29日晚間8點多在西螺住處遭3人持刀槍恐嚇，事後查獲廖姓、鍾姓、謝姓3名男子涉案並逮捕到案，其中廖姓主嫌目前仍在押。

3男刀槍要脅 涉嫌教唆

經雲林地檢署檢察官陳祥薇指揮西螺警方持續追查，發現曾擔任縣議員的詹捷凱疑因介入該農會理監事選舉，要求席位分配，涉嫌找來廖男等人欲以非法暴力要脅。

詹捷凱到案 全盤否認

檢警進一步追查，發現詹捷凱還另涉嫌數起聚眾滋事及攜帶棍棒砸毀車輛恐嚇案件，詹前天自國外返國時將其傳訊到案，訊後依違反農會法、刑法恐嚇危害安全等罪嫌，由檢方向法院聲請羈押獲准，但詹本人則全盤否認。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，全國各縣市農漁會選舉將在明年2月起至4月陸續展開，包括會員代表、理監事與總幹事投票遴選等作業，檢方為端正選風、遏止不法暴力介入選舉，將會積極偵辦相關不法情事，杜絕非法操弄選舉舞弊。