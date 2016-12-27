〈中部〉海報展分享故事／癌末病患器捐 醫師感動落淚
2016-12-27
〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟醫院昨舉辦「器官捐贈與安寧緩和宣導海報展」，大腸直腸科醫師劉張惠泉分享之前照顧的癌末病患勇敢捐出眼角膜的故事，感動人心，院方希望藉由這項展出讓大家對器官捐贈和安寧緩和多一些認識，即使生命走到最後階段，還是可以透過安寧緩和的方式擁有好的生活品質。
台中慈濟醫院大腸直腸科醫師劉張惠泉，四年前因照護的癌末病人宣布捐出眼角膜而感動流下男人淚，昨天他特別在「器官捐贈與安寧緩和宣導海報展」開幕活動中和與會人員分享，這位癌末病人很會替他人著想，當獲知生命即將走入盡頭，身上器官還可以幫助別人，立即簽下器捐同意書，令劉張惠泉感動地和患者相擁而泣。
劉張惠泉說，該患者在簽下器捐後六天即安詳往生，但他高貴的利他行為，不僅造福其他患者，更使得原有婆媳心結的媽媽及太太從此和解。
台中慈濟醫院社服室主任林怡嘉說，舉辦「器官捐贈與安寧緩和宣導海報展」的目的是希望大家藉此認識器官捐贈與安寧緩和，在生命盡頭還是可以透過安寧緩和的方式擁有好的生活品質，並透過簽署器官捐贈卡，在往生之後遺愛人間，讓愛延續。這項展出將持續到明年一月廿三日。
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