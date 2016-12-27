〈中部〉十方啟能募愛心 推小年夜年菜

2016-12-27

六菜一湯 即日起預約

〔記者蘇金鳳／台中報導〕農曆春節即將來臨，十方啟能中心為籌經費，增加慢飛天使多元的技能，從三年前開始推小年夜年菜，讓很多可能無法在除夕團圓吃年菜的民眾，可提早在小年夜先團聚，今年續推雞年的公益年菜，並命名「搶得先雞」小年夜年菜，共六菜一湯。

為慢飛天使進行療育及協助就業的十方啟能中心，時常會因景氣或者是災難發生而募不到經費，再加上因知名度不足，募款能力比一般社福團體為弱，但為了能讓療育慢飛天使的經費不缺，及讓提供慢飛天使工作的烘焙班及十方樹上咖啡座能永續經營，十方展開多元化的營運。

慢飛天使手作「元寶」

在三年前推出小年夜的圍爐菜，但當時只售出三桌，因此第二年改採宅配方式，訂購的人有增加，因事先預約，讓十方也能調配人力。

十方今年持續推小年夜的圍爐，因為明年是雞年，便取名為「搶得先雞」餐，共六菜一湯，而其中一道俗稱元寶的餃子，就是慢飛天使手作。

十方啟能中心推出年菜一點也不馬虎，執行長魏振豐表示，廚師和美食顧問特別參考五星級飯店及人氣餐廳菜單加以變化，除了力求色香味俱全之外，食材的挑選、製作也十分嚴格，絕對符合新鮮、衛生的要求。

廚師阿傑表示，菜單包括藥膳花雕蝦、鮮菇蒜燒食魚、西蘭炒雙鮮、紅燒富貴蹄膀、麻油猴頭彩（猴頭菇、甜椒、花椰菜）、養生山藥雞湯（山藥、中藥材、杏鮑菇）以及元寶四十顆（高麗菜、韭菜兩種口味）。

督導羅惠玉表示，即日起接受預約，至明年元月十六日止，全套愛心價三五八八元（含運費），也可選擇單點，需另加運費二七○元。