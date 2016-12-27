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〈中部〉耶誕節205對登記結婚 3年來最多

2016-12-27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年耶誕節高溫又熱情！台中市當天氣溫高達廿七度，五年來最高溫，適逢週日加上農民曆宜嫁娶，登記結婚多達二百零五對，三年來最多，有相差十五歲姊弟戀新人覺得在耶誕節結婚備受祝福，也有去年耶誕節求婚，今年同日穿上禮服登記結婚兼宴客，甜蜜又神聖。

民政局統計，今年耶誕節登記結婚多達二百零五對，平安夜當天也有一百卅一對，三年來最多對，也比往年同日多上將近一倍，以全市人最多的北屯區來說，廿五日多達卅三對登記，是往年耶誕節的二、三倍，更有平常週六、日的十倍之譜，不少新人當天穿著禮服登記兼宴客。

北區戶政所的前戶政員詹雅惠也選在耶誕節登記結婚兼宴客，前天穿著美麗婚紗偕夫婿林家賢回到北區戶政所辦登記，兩人愛情長跑七年，都說「能在耶誕節結婚很神聖也很幸福！」新郎在去年耶誕節交換禮物，將戒指藏在禮物中求婚成功，決定在今年耶誕節牽手共度一生。

黃絹珊與小十五歲的廿四歲黃梓瑜上月完成婚宴，特別選在耶誕節當天登記結婚，兩人相識多年，思想相近、心靈互通，又能互相體諒，攜手克服種種關卡，決定緣定終身。

蔡宜芳與林士揚是大學同學，戀愛六年每年都一起過耶誕節、交換禮物，今年在兩人三十而立的這一年耶誕節，新郎把自己當成禮物送給愛人。

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  • 林士揚耶誕節迎娶愛妻蔡宜芳，甜蜜登記結婚，伴郎伴娘團開心搞笑一起拍婚紗照。 （記者蔡淑媛攝）

    林士揚耶誕節迎娶愛妻蔡宜芳，甜蜜登記結婚，伴郎伴娘團開心搞笑一起拍婚紗照。 （記者蔡淑媛攝）

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