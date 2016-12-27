〈中部〉〈一把火燒毀潭子19戶民宅〉災民無家可歸 抗議市府漠視

2016-12-27

自救會：消防局有疏失

〔記者蘇金鳳／台中報導〕潭子區大成街火災自救會二十六日到市府陳情抗議，痛批事件發生至今，市長林佳龍都未探視受災戶，從不關心，要過年了，至今他們仍居無定所，抗議市府對災民的漠視，高喊「救災不力，無家可歸」的口號，要求市府協助他們重建家園。

副市長：將尋司法釐清

副市長林依瑩則與自救會代表進行協調，她表示，長期的重建之路須靠市府與民間共同努力，找出正確的重建走向。至於救災方面是否有疏失，也將依司法程序釐清。

十一月二十一日下午六時，潭子區大成街九巷三號發生火警後延燒二排房子，造成一人死亡、十九戶民宅燒毀。由於被燒毀的建築尚未拆除，很多受災戶至今還須依親。眾人在自救會會長楊勝發的帶領下，前往市府陳情抗議，並高喊「無家可歸」、「救災不力」的口號。

自救會會長楊勝發表示，當天的火災事故，消防局有明確的疏失，消防栓無水，消防車水源不足，加上因房屋的屋頂是木造，相連串燒，指揮官未在第一時間設斷火線設停損點，才造成重大悲劇。

楊勝發說，事發後市長林佳龍都未到現場關心受災戶，自救會要求市府協助自救會成員重建家園，要求徹查消防局相關單位失職，市府要補償受災戶、不足的經費市府要與銀行協商提供無息或低利貸款。

消防局表示，住宅火警當天除立即投入消防資源，災後並召開火災檢討精進會議、通盤檢討提升救災效能；此外，也協調自來水公司進行改善、研擬增設地下式消防栓。

市府表示，依規定核發法定安遷救助及火災安置代金，並協助有需求受災戶安置於特約旅館、指派社工關懷及評估後續待援事宜。另災後有許多民眾捐款，累計約一二二萬元善款，依指定用途專款專用。