〈中部〉土地活化 108年半數公墓禁葬
2016-12-27
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市現有一七八座公墓，已禁葬六十一座，約占三成。民政局長蔡世寅廿六日在市政會議說，推動公墓遷葬綠美化與土地再利用，預計一○八年會有過半數公墓禁葬；市長林佳龍則說，今年已在四處公墓種下約一萬四千棵樹。
推動遷葬綠美化與土地再利用
蔡世寅指出，國人火葬觀念普及，全國火化使用率已達九成五。市府為促進土地活化利用，已針對使用中的公墓擬定四大策略，包括墓區空地植樹，無使用需求公墓辦理公告禁葬，已禁葬公墓評估公告遷葬；推行環保自然葬法、公墓遷葬綠美化及公墓公園化。
他說，台中市一七八座公墓中，已禁葬六十一座，預計明年起每年禁葬十座，一○八年達成半數禁葬的目標。民政局將請區公所、當地里長等現場會勘，達成共識後，發布禁葬公告。
市府也規劃將卅二座推動遷葬的公墓，優先變更為公園用地，或透過都市計畫土地通盤檢討，讓土地更妥善利用。已推動遷葬公墓包括：大里第一公墓、烏日第一公墓、豐原第六公墓、梧棲第七公墓。
林佳龍說，公墓經整地規劃，可成為居民運動休閒的好地方，民政局應加速盤點已禁葬公墓，預先設定、規劃期程，儘速推動遷葬綠美化。尚未禁葬公墓則請民政局、區公所、里長、都發局、建設局等相關單位共同會勘，研議回饋機制，達成禁葬共識。
林佳龍強調，台中朝向「生活首都」邁進，市府不斷檢討閒置公有地、公墓等，希望地盡其利。公墓完成遷葬，市府會加速推動綠美化，今年已在四處公墓種下約一萬四千棵樹；建設局長黃玉霖則說，公墓植樹預計四年內可達五十九萬棵。
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