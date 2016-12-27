〈中部〉看國際絕景「高美濕地」 公車得等2小時
議員指班次、路線太少
〔記者張軒哲／台中報導〕高美濕地今年增加高美景觀橋等硬體設施，吸引國內外遊客造訪，但有台北遊客搭火車到清水車站，卻等了快二小時，才搭上開往高美的公車。市議員楊典忠指出，高美濕地與后里馬場、光復新村、大坑圓環、谷關溫泉等觀光景點相較，假日公車路線與班次確實少許多，盼市府多加規劃。
高美濕地可盡覽海天一色美景，浪漫滿分，堪稱台中海線地區最知名景點。目前清水火車站到高美濕地的公車路線有一一一 、一七八、一七九等三條，假日除一七八路線有八班次外，其他各有六班次，每班車發車時間間距約一個半小時到兩個小時不等，讓外縣市遊客大嘆不便。這三條都是清水火車站發車，一一行經港區主要景點，堪稱是觀光巴士，但缺乏宣傳。
交通局將規劃新路線
楊典忠表示，高美濕地曾經是市民票選台中最佳景點，濕地的自然生態觀光旅遊已經舉世聞名，卻沒有從台中火車站或高鐵發車的巴士，倘若要遊客到清水還要再等兩小時，才能搭公車到高美濕地，恐怕連旅遊興致都沒了。
楊典忠表示，比較高美濕地與后里馬場、光復新村、大坑圓環、谷關溫泉等觀光景點假日公車路線與班次，大坑圓環公車有十二條路線超過二百卅六班次，光復新村則有十一條路線一百卅四班次，谷關溫泉則有六條路線四十四班次，后里馬場雖然只有兩條路線，但有卅三班次，反觀高美濕地三條路線廿班次，難怪外地遊客會抱怨公車要等超久，高美濕地的大眾交通運輸遠遠落後其他景點。
日人秋天最嚮往景點
交通局指出，一七八與一七九考量到路幅與人車資源運輸有限等因素，尚無增班規劃。另外，明年春季將規劃三條行經高美濕地新公車路線，從清水火車站、台中火車站與高鐵站發車，提供遊客更便捷服務。
高美濕地今年獲台中市府舉辦「大甲溪十大景點」票選第一名，近期也甫被日本旅行社網路評選為日本人今年秋天海外旅遊最嚮往景點第一名，勝過德國新天鵝堡、英國湖區等絕美景點。
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