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BOSE下修家庭劇院的空間需求
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〈中部〉木雕蟲魚鳥獸 8旬翁無師自通

2016-12-27

〔記者佟振國／埔里報導〕這座動物園怎麼一點聲音都沒有？！埔里鎮蜈蚣里高齡八十的傅進祥，無師自通製作創意木雕，三年多來家中堆滿自己雕刻的蟲魚鳥獸，還有傳說中的龍、麒麟等神獸，讓人宛如置身無聲動物園，也成為阿公討曾孫們開心的秘密武器。

傅進祥自幼家貧，七歲時即輟學上山採草藥，跟著「王祿仔仙」四處賣藥支持家計，長大後則當建築工人，完全未受過正規的藝術、工藝教育，愛上木雕創作則是近幾年的事，與妻子雖已年過八十，仍喜歡上山或到溪邊撿拾枯木回來創作。

傅進祥只要發現造型奇特的枯木就會特別留意，最先做出的龍搭配腳與彩繪，宛如騰空悠遊天際，後來愈做愈有興趣，自然界的蟲魚鳥獸都成了創作題材，最近也嘗試拼接創作，作品堆滿家中庭院，除了觀賞自娛，也會送給曾孫們當玩具。

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  • 埔里鎮蜈蚣里今年八十歲的阿公傅進祥，家中堆滿自製的木雕作品，集合蟲魚鳥獸，宛如無聲動物園。（記者佟振國攝）

    埔里鎮蜈蚣里今年八十歲的阿公傅進祥，家中堆滿自製的木雕作品，集合蟲魚鳥獸，宛如無聲動物園。（記者佟振國攝）

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標題：〈中部〉木雕蟲魚鳥獸 8旬翁無師自通


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