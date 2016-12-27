〈中部〉木雕蟲魚鳥獸 8旬翁無師自通

2016-12-27

〔記者佟振國／埔里報導〕這座動物園怎麼一點聲音都沒有？！埔里鎮蜈蚣里高齡八十的傅進祥，無師自通製作創意木雕，三年多來家中堆滿自己雕刻的蟲魚鳥獸，還有傳說中的龍、麒麟等神獸，讓人宛如置身無聲動物園，也成為阿公討曾孫們開心的秘密武器。

傅進祥自幼家貧，七歲時即輟學上山採草藥，跟著「王祿仔仙」四處賣藥支持家計，長大後則當建築工人，完全未受過正規的藝術、工藝教育，愛上木雕創作則是近幾年的事，與妻子雖已年過八十，仍喜歡上山或到溪邊撿拾枯木回來創作。

傅進祥只要發現造型奇特的枯木就會特別留意，最先做出的龍搭配腳與彩繪，宛如騰空悠遊天際，後來愈做愈有興趣，自然界的蟲魚鳥獸都成了創作題材，最近也嘗試拼接創作，作品堆滿家中庭院，除了觀賞自娛，也會送給曾孫們當玩具。