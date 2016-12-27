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〈中部〉紫南宮招財錢母 元旦發放

2016-12-27

〔記者謝介裕／竹山報導〕迎接「雞」年到來，竹山紫南宮對外宣布，二0一七雞年首波「招財錢母」發放，將於一0六年元旦登場，並強調，當天上午九時以前排隊的人，一定拿得到錢母，而金雞、鯉魚等3D彩繪，也將於當天一併揭幕。

紫南宮管理委員會主委莊秋安，昨日在宣布雞年錢母發放訊息時，也提及，有人在網路上販賣類似紫南宮招財金幣，及標榜經神明加持的金箔錢母等物品，他強調，紫南宮招財錢母係非賣品，也是免費發送，若家中有新生兒就可憑兒童手冊正本，領取金色招財錢母一枚，至次網路販售錢母一事，也積極進行蒐證，以便提供檢警偵辦，呼籲信眾別受騙、上當。

莊秋安指出，紫南宮雞年「招財錢母」，仍依循往年慣例區分金、銀兩色，另有限量盒裝精裝版本，錢母正面為土地公神像，背面則從猴年推車更改為公雞、母雞帶著小雞及雞蛋，象徵生生不息之意，十分可愛、討喜。

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  • 正面土地公神像，背面公雞、母雞帶小雞，象徵生生不息。（記者謝介裕攝）

    正面土地公神像，背面公雞、母雞帶小雞，象徵生生不息。（記者謝介裕攝）

  • 竹山紫南宮昨對外公布「雞」年「招財錢母」款式，區分金、銀兩色。（記者謝介裕攝）

    竹山紫南宮昨對外公布「雞」年「招財錢母」款式，區分金、銀兩色。（記者謝介裕攝）

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