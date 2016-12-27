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〈中部〉埔里麒麟里投70線 遭偷倒垃圾

2016-12-27

〔記者佟振國／埔里報導〕埔里鎮麒麟里僻靜的投七十線道路，耶誕期間遭人傾倒大量農業廢棄物，影響環境與行車安全，鎮公所清潔隊昨獲報進行處理搜證，研判不肖業者趁深夜駕駛小型拼裝卡車，潛入狹窄的鄉間道路偷倒廢棄物，將進一步追查。

埔里鎮偏遠山區又成濫倒廢棄物天堂？繼先前桃米里的農路旁遭傾倒大量醫療廢棄物，麒麟里投七十線也遭殃，約在指標一．五公里附近出現農業廢棄物，包括廢土、塑膠花器、塑膠籃及不織布等，居民發現趕緊通知里長處理。

里長蕭貴昇表示，案發時間應在廿四日深夜至廿五日凌晨，昨通報公所清潔隊到場搜證，在垃圾堆中初步未發現可供辨識的姓名或地址資料，當地路寬狹窄，大型車輛不易駛入，研判是用拼裝卡車裝載，盼能調閱沿線道路監視器追查。

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  • 麒麟里投70線被傾倒的廢棄物大部分是可回收的塑膠設施。（記者佟振國攝）

    麒麟里投70線被傾倒的廢棄物大部分是可回收的塑膠設施。（記者佟振國攝）

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