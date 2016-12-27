〈中部〉精英野溪溫泉 越野車擅闖留垃圾

2016-12-27

〔記者佟振國／仁愛報導〕仁愛鄉廬山部落下方的精英野溪溫泉，冬季假日常有遊客直接將越野車開進溪床泡湯露營，炊煮烤肉後留下大量垃圾，嚴重破壞河川生態環境，居民憂心再不設法，美景恐將消失，但山林、溪流權責複雜，公所計劃明年度向縣府提報管理計畫，希望加速事權統整，有效管理，以保護珍貴的露天野溪溫泉。

仁愛鄉除了知名的廬山溫泉，還有多處露天野溪溫泉，其中位於精英村廬山部落下方的精英野溪溫泉，溫泉水溫、水質佳，加上溪床地勢平坦開闊，每到冬季假日就成為鄉內泡湯露營的熱門地點。

遊客湧入也帶來負面效應，常見高底盤休旅車直接開進溪床，遊客炊煮烤肉後製造不少垃圾，溪石也留下難以抹滅的痕跡，但國有山林、溪流的權責在中央，部落居民雖看不下去，也無可奈何。

仁愛鄉公所表示，屏東縣政府為保護溫泉資源，公布實施溫泉區管理計畫，將近幾年正夯的牡丹鄉旭海溫泉列為優先劃設地區，加強管理，鄉內精英野溪溫泉或許可循此模式有效納管，計劃明年度向縣府提報野溪溫泉管理計畫。

公所強調，水域的管理機關是水利署第四河川局，周邊土地大部分也是國有地，可能牽涉林務局、原民會等單位，做法與意見還有待整合，目前除了加強派員勸說外，也希望遊客做好自主管理，發揮公德心，善待得來不易的乾淨泡湯遊憩環境。