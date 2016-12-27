〈中部〉還地變荒地 坐等身價大漲
2016-12-27
〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府四、五年來，已陸續打輸德興、竹山、富功、僑光等國小預定地官司，且前三塊土地都已還給地主，因該土地的使用目的仍為「文教用地」，須透過都市計畫通盤檢討變更，地主都在等待，即使是變更為其他公設用地，也將以市價徵收，身價大漲。
近幾年地主打官司勝訴，要回的國小預定地，包括竹山「文四」、德興「文小七」、富功「文十」，土地都已讓地主領回，惟這幾處文教用地，使用目的仍是「文教用地」，尚未透過都市計畫通盤檢討，更改使用目的，未能變更為住宅或商業等用地，投資客或建商還不敢行動，因此偌大的土地成了雜草蔓蔓的荒地，文小七、文十預定地還被丟了不少廢棄物。
不過，地主並不心急，因為即使無法變更為住宅、商業用地，即使都計通盤檢討變更為其他用途的公共設施用地，縣府都得重新依照市價徵收，與廿七、八年前的依公告現值加四成徵收的身價，不可同日而語，中興新村德興文小七用地被地主回後，就有房仲業者宣傳「地主買回賺十倍」。
眼看富功國小第二校區預定地和僑光棒壘球場目繼被地主要回，草屯鎮公所無奈地表示，草屯鎮欠缺公共設施用地，例如停車場用地還缺七公頃，而這兩塊文教用地被索回後，未來公共設施服務品質將又降低。
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