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〈中部〉僑光棒壘球場 廢止徵收還地主

2016-12-27

地主須繳回四千萬餘元補償費

〔記者陳鳳麗／南投報導〕縣府徵收文教用地被地主打官司要回案再添一樁敗訴定讞案，現為草屯鎮僑光棒壘球場的「文八」用地，縣府已公告廢止徵收請地主領回，地主須繳回四千萬餘元的徵收補償費，由於該棒球場是全縣唯一標準比賽場地，拆除施後將無比賽場地，大嘆無奈。

「文八」用地是草屯鎮僑光國小代管的文教用地，原地主委託律師打官司，最近官司定讞，縣府敗訴，教育處已公告廢止徵收請地主領回，地主們則要繳回廿七年前領的徵收補償費，合計四○六○萬元。

全縣唯一標準比賽場地將被拆

據透露，地主要求在明年四月底前拆除所有設施，恢復原狀還地，縣議員簡賜勝前日在此舉辦總福盃乙組棒球賽，將以四個週休假日比賽，是該球場最後一場比賽，球員大呼「捨不得」。而球場內兩座由草屯公所爭取補助並自籌配合款的探照燈，公所同意移到興建中的中興棒球場。

由於僑光棒壘球是全縣目前唯一可辦比賽的標準球場，來此練球的球隊很多，未來不只草屯鎮的棒壘球隊無球場可使用，中興國、高中棒球隊在九二一會展中心對面的中興棒球場未蓋好前，也將無標準球場可練球。

副縣長陳正昇指出，這是少子化，加上法官法律見解不同所致的結果，早期運動場，可視為學校設施，但後來法官不認定運動場是校舍，縣府才會敗訴。

縣府地政處表示，依據土地徵收條例、土地法、都市計畫法的規定，若違反徵收目的，地主都可要求返還土地，因此有竹山文四、德興文小七、草屯鎮富功文十和僑光文八用地被地主要回去。

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  • 草屯鎮僑光棒壘球場的文八用地，將還地給地主，總福盃乙組棒球賽是該球場最後一場球賽。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮僑光棒壘球場的文八用地，將還地給地主，總福盃乙組棒球賽是該球場最後一場球賽。（記者陳鳳麗攝）

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