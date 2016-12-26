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〈南部〉（台南）柳營防淹 護岸加高明年中完工

2016-12-26

〔記者王涵平／新營報導〕柳營區八翁里士林里因地勢低窪，常遇雨即淹，南市水利局爭取排水護岸加高應急工程獲核定，預定明年六月完工，可有效改善淹水。

水利局指出，八翁、士林每逢豪大雨均造成嚴重淹水，為提高防洪標準，自九十七年至一○五年總計投入經費約五億元，目前大部分工程已完工，排水設施已達十年重現期防洪標準，有效降低該地區淹水風險。

然因近年來降雨趨勢日益極端，一○三年康芮颱風降雨超過防洪標準，再度造成八翁、士林發生淹水，水利局表示，向中央爭取流域綜合治理計畫經費辦理「八老爺排水及南八老爺排水加高應急工程」，獲核經費六百萬元，加計市府配合款總工程費七百八十萬元，預計於八老爺排水左岸及南八老爺排水兩岸辦理防洪牆加高工程，加高高度約○．五公尺，加高長度總計約二八六五公尺，另設計約廿五座不鏽鋼舌閥以利內水排出。

水利局指出，預計明年二月底前發包，六月底前完工，保護標準提高至廿五年重現期。

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  • 柳營區八翁里士林里因地勢低窪，常遇雨即淹，南市水利局爭取排水護岸加高應急工程獲核定，預定明年6月完工。（水利局提供）

    柳營區八翁里士林里因地勢低窪，常遇雨即淹，南市水利局爭取排水護岸加高應急工程獲核定，預定明年6月完工。（水利局提供）

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