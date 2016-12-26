〈南部〉（台南）北門輕鬆玩 電動自行車趴趴GO
2016-12-26
〔記者王涵平／北門報導〕電動輔助自行車進駐雲嘉南濱海國家風景區，昨日啟用即吸引不少遊客體驗，管理處鼓勵遊客多利用，體驗低碳環保小旅行。
北門區景點水晶教堂、婚紗美地、小白宮、井仔腳鹽田高人氣，假日經常吸引大批遊客，為了連結景點方便遊客輕鬆行，雲管處導入高性能奈米碳管鋰電池的「電動型」與「運動型」出租自行車。
百台可租借 爬坡有力
啟用典禮上午在北門旅遊服務中心旁舉行，立委陳亭妃、市議員侯澄財等各界人士共同剪綵，體驗騎乘繞行附近景點，電動型輔助自行車的電池，識驊科技公司表示，摒棄效率差、笨重且有污染性的鉛酸電池，選用高性能奈米碳管於電動自行車鋰電池，特點在大電流輸出時維持平穩電力輸出，爬坡有力，載重也能輕鬆加速。
為鼓勵遊客利用，目前電動型與運動型單車總計超過百台，分為四人車、二人車、親子車與協力車等四種，每小時價格從三百五十元至六百元不等，目前優惠租一小時再送卅分鐘，但如果騎不到九十分鐘，可以再退一百元，遊客可以利用接下來的假期踴躍前往體驗。
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