〈南部〉（台南）迎古禮試新妝 東門春牛關公臉
2016-12-26
〔記者王捷／台南報導〕台南東門城下的二隻黃色春牛雕塑變成耶誕牛？
白身紅臉 公所以為公物遭破壞
昨天是耶誕節，不少民眾路過東門路，發現城門下二隻春牛，原本黃色身體被抹成白色，臉則變成紅色，嘖嘖稱奇：這是什麼配色？還有人問說：這是應景的耶誕牛嗎？區公所被市民問到一度還以為有人破壞公物 ，後來一查才發現這是文化局準備恢復迎春牛的古禮，先行為春牛雕塑「試新妝」。
文化局長葉澤山昨天表示，春牛抹紅是文化局的決定，以陰陽五行來說，紅色、白色是明年的顏色，文化局想在明年重啟東門迎春牛的盛況，所以才會先在春牛面部抹紅。
文化局調查，清領時期每逢立春之日，官府就會有迎春牛的盛況，因此東門城上還有「迎春門」三字，時至今日，安南區土城鹿耳門聖母廟也有鞭春牛的習俗，不過葉澤山強調雖然土城鹿耳門聖母廟還保留了「鞭春牛」這個習俗，而文化局試圖重啟古禮，將清朝「迎春牛」帶回到東門城。
葉澤山說，過去迎春牛是以土做成，祭祀後農民會把一小塊土帶回到自己的農田，撒在土壤上祈求豐收，久而久之變成紙糊的春牛，鹿耳門聖母廟的鞭春牛雖然行之有年、意義上與迎春牛相同，但文化局希望恢復官方迎春牛古禮。
文化局︰配合五行 每年會變色
文化局根據調查指出，過去迎春牛會先祭祀芒神，第二天才會鞭春牛，會把春牛上色，也是依據明年立春的五行顏色，明年是丁酉年，丁是屬天干，位於南方，五行屬火因此牛頭以紅色做代表，地支則是酉象徵牛身與西方，五行屬金所以才會漆上白色，顏色立春那天屬於五行哪一種顏色，有時候不同，接下來如果恢復常態年年舉辦，春年也可能就會年年出現不同顏色。
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