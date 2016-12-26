〈南部〉耶誕精靈寶貝PK賽 全台首場寶友相見歡

2016-12-26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕寶可夢最近有退燒現象，為找回當初的熱情，高雄「寶友」昨天舉辦全台第一場寶友自發性活動「耶誕精靈寶貝PK賽」，近百名寶友分享抓寶、攻道館經驗。

活動由臉書社團「寶可夢Pokemon GO高雄交流區」舉辦，該社團成員達一萬七千多人，男女比例約七：三，成員又各成立十多個LINE群組，彼此切磋經驗。

社團召集人是從事金融業的邱文魁，他有感於寶可夢逐漸退燒，在臉書上登高一呼，廣邀各路抓怪高手齊聚，昨天下午舉辦「耶誕精靈寶貝PK賽」，包括限時抓寶PK賽、最強道館PK賽。

邱文魁說，這次活動是一群彼此原先不認識、卻因寶可夢而結緣的熱血志士，耗時二個月籌辦，大家出錢出力，為了讓更多寶友走出戶外，彼此互相交流，更希望每個家庭都能親子同樂。

現場有不少大小朋友同桌抓怪，大家都認同這是很好的休閒活動，也希望寶可夢二代趕快開放。