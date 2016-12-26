〈南部〉2188尊神明同遊 佛光山申請世界紀錄

2016-12-26

〔記者黃旭磊／高雄報導〕兩千多尊神明同場遊行，佛光山申請世界紀錄。

佛光山昨天舉辦世界神明聯誼會，廟方統計有六百八十五家教會、寺、廟、宮代表到場，兩千一百八十八尊神明同場遊行，除了神尊、宮廟、陣頭表演與隨香信眾，昨天中午至少有兩萬五千人用餐，加上遊客及信眾總人數突破五萬人，佛光山申請世界紀錄。

佛光山開山宗長星雲法師昨天並未出席，星雲十月卅一日在高雄長庚進行左腦顳葉開腦手術後，未如往昔出席活動，據推測身體狀況仍未恢復；而立法委員王金平以中華傳統宗教總會總會長身分出席、高雄市長陳菊也到場致詞。

佛光山稱創下同一時間最多元宗教團體匯聚紀錄，到場代表來自新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓及中國、港澳，遍及佛、道、儒、一貫道、天主教、基督教與伊斯蘭教，較受矚目的有我國北港、中國天津及湄洲世界三大媽祖廟、兩岸關聖帝君神尊、菲律賓聖子耶穌、聖母瑪利亞和聖父約瑟夫。

陳菊說，宗教界可以「欣賞彼此的不同」，讓人看見台灣宗教活力與特色。

王金平表示，這是一場「人神交流、人天共喜」盛會，磁場超強，讓全世界看見華人宗教信仰創意。

佛光山住持心保和尚指出，世人信仰雖不盡相同，只要有心發揮信仰力量，就可以締造宗教團結、社會福祉與世界和平。

這是佛陀紀念館落成以來，第七次舉辦世界神明聯誼，同時為慶祝開山五十週年，佛光山迎請佛牙舍利供民眾瞻仰禮拜，佛館玉佛殿整天人潮不斷，信眾秩序井然地進入大殿，獻上香燈花果，禮拜佛牙舍利。