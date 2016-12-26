〈南部〉全國今年空品最差測站 左營42天最多

2016-12-26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市空氣污染嚴重，全國今年空氣品質最差測站，以高雄左營四十二天最多，市府環保局規劃近期執行左營測站PM2.5採樣、成分分析與來源模擬，以釐清主要排放來源，作為後續管制措施調整的依據。

根據環保署統計，以細懸浮微粒PM2.5為指標，達紅色警戒以上，今年全國空氣品質最差測站，其中高市有十二個測站，包辦空品最差前兩名，以左營四十二天最多，其次是前金三十二天。

不料高雄昨自凌晨零時起，因大氣擴散條件不佳，加上受到境外污染物影響，直到上午八時許，左營、前金、復興、前鎮與小港五個測站達紅害等級。

市府環保局指出，左營測站設置於大義國中頂樓，周邊為人口密集區域，且鄰近高速公路、交通要道，汽機車流量較大，又是台鐵與高鐵等大眾運輸匯集處，多有汽機車、計程車怠速等待接送。

環保局說，測站西北方就是龜山，海拔約五十五公尺，地形可能成為屏障，影響大氣擴散流動，並累積污染物，加上測站北邊是蓮池潭風景區，常有煙火施放或觀光活動，也會造成空氣污染。

環保局指出，尤其秋冬之際，左營測站細懸浮微粒常有高值的現象發生，推測主要為交通排放源（汽機車）、人為活動（廟會）與大氣擴散條件影響所致。