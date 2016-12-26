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〈南部〉池上種米拿特等獎 16萬穀金捐母校

2016-12-26

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣池上米新任特等獎得主之一唐金滿，看見母校池上國中管樂團成績卓越，可運用的經費卻很有限，與妻子商量後，決定將扣除成本後的十六萬元穀金，捐給池上國中，唐金滿說，原本想用來買車，滿足自己的慾望，但學生的學習卻不能等，盼拋磚引玉，相信也是為自己種福田。

池上鄉農會碾米廠員工唐金滿從小跟著父親種稻，父親過世後，不願讓自家的四甲多農地荒廢，接手種稻，利用上班前、假日走進田裡，照顧稻子生長。

唐金滿說，池上鄉是全國二期稻作唯一舉辦品質競賽的鄉鎮，插秧時就想嘗試參賽，遂改種適合參賽的稻米品種，未料秧苗場供貨延後，成為鄉內最晚一批插秧的稻田，竟順利躲過孕穗、結穗期的大雨，種出好品質。

「第一次參加池上米品質競賽就得特等獎。」唐金滿坦言，賽前已有預感，原本計畫為自己換輛更好的代步車，一到比賽現場，突然想起母校池上國中管樂隊目前部分樂器還是他校借用或移撥，想給學弟妹更好的學習環境，陪同參賽的妻子也欣然同意。

唐金滿說，以往都是捐米給阿尼色弗兒童之家、救星教養院、關山聖十字架療養院等單位，「老天爺冥冥中幫我」，即使天候再差，自家稻米收成也有八成以上，子女在外平安順利，相信一切都是助人的回饋。

池上國中校長王淑冠表示，去年有愛心人士捐贈管樂隊全新及二手樂器，加上關山工商、關山國小借用與移撥，樂器暫時足夠，但每年維護、維修費用約二十萬元，更盼讓學生多到台東市或其他縣市看表演，有校友的熱情協助，將妥善運用在管樂隊，或學校迫切需要改善、增購的教學設備上。

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  • 有池上鄉農會碾米廠「白米塑形工藝總監」之稱的唐金滿，監控池上米碾製品質，也種出好吃的池上米。（記者王秀亭攝）

    有池上鄉農會碾米廠「白米塑形工藝總監」之稱的唐金滿，監控池上米碾製品質，也種出好吃的池上米。（記者王秀亭攝）

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