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〈南部〉春日公所蔣公銅像當骨架 變應景耶誕樹

2016-12-26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕春日鄉公所前立有一座蔣介石銅像，選舉期間因特定政黨認為該銅像本不應立在行政中立的公所前，欲前往「審判」再拉倒銅像，但公所靈機一動，以銅像為骨架「變裝」成耶誕樹，「平安喜樂」氣氛還真的沖淡政治火藥味，昨天耶誕節，遊客得知該耶誕樹內「藏著」蔣介石銅像，覺得分外有趣。

因受到「去蔣化」風潮影響，據傳今年初選舉前，自由台灣黨欲拉倒在春日鄉公所前豎立了四十多年的蔣介石銅像，去年底公所得到風聲後，決定採用「耶誕樹」策略化解衝突；遊客看到銅像變成耶誕樹，笑稱蔣介石應改為「百年樹人」，也有人問「腳邊有放禮物嗎？」，令人莞爾。

春日鄉長柯自強表示，當地宗教信仰以基督及天主教為主，重視耶誕節，他上任後配合耶誕節，用不具政治意涵的耶誕樹來消弭政治差異，有現成骨架，搭起來是「經濟實惠」。

柯自強說，公所連續兩年在廣場舉辦聯歡晚會，耶誕樹遮去蔣公銅像嚴肅氣息，增添歡樂氣氛，此舉與去蔣化無關。

自由台灣黨屏東辦公室主任丁勇智指出，機關行政中立，前方本不應再擺放蔣介石，基於轉型正義，若主管機關不移，那就「交給自由黨來移」。

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  • 春日鄉公所靈機一動，在耶誕節前夕以蔣公銅像為骨架「變裝」成耶誕樹，「平安喜樂」的氣氛沖淡政治火藥味。（記者陳彥廷攝）

    春日鄉公所靈機一動，在耶誕節前夕以蔣公銅像為骨架「變裝」成耶誕樹，「平安喜樂」的氣氛沖淡政治火藥味。（記者陳彥廷攝）

  • 春日鄉公所前的蔣介石銅像朝內看，與一般銅像朝外看不同。（記者陳彥廷攝）

    春日鄉公所前的蔣介石銅像朝內看，與一般銅像朝外看不同。（記者陳彥廷攝）

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春日公所蔣公銅像當骨架 變應景耶誕樹

春日鄉公所前立有一座蔣介石銅像，選舉期間因特定政黨認為該銅像本不應立在行政中立的公所前，欲前往「審判」再拉倒銅像，但公所靈機一動，以銅像為骨…

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