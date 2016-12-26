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〈南部〉屏東逾繳燃料費近10萬筆 暫緩開罰

2016-12-26

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣一○五年逾繳燃料費的汽機車族將近十萬人，因立法院通過公路法修正案，改為積欠金額達九百元以上才開罰，屏東監理站原訂明年初的寄單開罰作業因而暫緩，由於處罰新制將增加催繳次數及時程，監理站為減少行政資源浪費，將力推「約定扣款」措施。

新制上路 逾九百元才罰

屏東縣今年機車數五十七萬多部，燃料費開徵率約八成六，約有一成四超過八萬車主逾繳，汽車數二十八萬多輛，開徵率將近九成五，有一萬四千多位車主逾繳，屏東監理站原計劃在今年度結束後向逾繳車主寄單開罰，因立院修法通過改採處罰新制而喊停。

監理站表示，新制規定積欠金額達九百元以上才能開罰，機車部份大概要逾期累積二至三年才會達到開罰金額，屏東縣過去三年機車族逾繳件數平均約十萬筆，今年雖降至八萬多筆 ，但催繳作業所投入的人力、紙張及郵資等成本仍十分可觀，新制實施後，勢必耗費更多行政資源。

監理站 力推約定扣款

監理站分析過去幾年逾繳汽燃費車主分佈情形，多數集中在偏鄉，繳費便利性不如金融機構及便利商店較多的市區，加上網路資源不足，導致習慣性逾繳稅款及相關規費。

監理站表示，為提高燃料費開徵率，減少新制上路後可能增加的催繳成本及拖欠金額，監理人員將深入偏鄉力推「約定扣款」措施，協助當地車主利用銀行或郵局帳戶自動扣款繳納，或在收到繳費通知後透過監理服務網上網繳納，避免逾期受罰。

來義鄉李姓車主表示，很多老人家只掛名車主，根本不會用車，甚至連戶頭都沒有，無法辦理自動扣款繳費，每位車主使用車輛的程度不同，「隨油徵收」燃料稅比較合理。

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  • 屏東縣每年逾繳燃料費的汽機車相當多，屏東監理站籲請車主多加利用監理服務網或自助櫃台查詢及繳費，避免逾期受罰。（記者李立法攝）

    屏東縣每年逾繳燃料費的汽機車相當多，屏東監理站籲請車主多加利用監理服務網或自助櫃台查詢及繳費，避免逾期受罰。（記者李立法攝）

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標題：〈南部〉屏東逾繳燃料費近10萬筆 暫緩開罰


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