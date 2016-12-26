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〈台北都會〉龍山寺點光明燈 他連4年搶「頭香」

2016-12-26

1300張號碼牌發放一空

〔記者張議晨／台北報導〕每年吸引大批信眾排隊搶點光明燈的艋舺龍山寺，昨清晨六時開放領取號碼牌、七時受理報名點燈，一千三百張號碼牌不到七時就已發放一空；今天將發放第二批次號碼牌。昨搶到「頭香」的沈大毅說，龍山寺光明燈十分靈驗，每年都會提早一個月排隊，已經連續四年搶得第一。

沈大毅說，兒子八年前生了一場大病，後來到龍山寺點光明燈後順利康復，因此年年都來。他笑稱，自四年前搶得首次「頭香」以後，每年只要艋舺青山王祭落幕，他們就會全家動員排隊，每天輪班排隊，「主要是希望保佑家人健康，一切都很值得。」

龍山寺光明燈有藥師燈、平安燈、聖母光明燈、財神燈及文昌燈合計廿萬盞，因「藥師燈」限量兩萬盞，且不少人認為靈驗，成為每年排隊的主因。

取消藥師燈？暫不考慮

日前曾傳出廟方有意取消藥師燈，全改為光明燈，龍山寺副董事長黃書瑋昨澄清，取消藥師燈只是民眾建議，目前暫不考慮。

黃書瑋並強調，「在龍山寺裡點的燈都一樣，點哪種燈菩薩都一樣會保佑信眾，不會因為不同的燈種而有差別。」

龍山寺點燈今天第二批次將發放一千三百張號碼牌，往後則每日發放一千張，每人限領一張，一張可登記五戶，直到額滿為止。由於號碼牌過號逾卅號，即視同棄權，廟方設QR Code供民眾掃描，隨時查詢最新排隊進度。

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  • 沈大毅已經連續四年搶得「頭香」。 （記者張議晨攝）

    沈大毅已經連續四年搶得「頭香」。 （記者張議晨攝）

  • 寶特瓶也成卡位工具。 （記者張議晨攝）

    寶特瓶也成卡位工具。 （記者張議晨攝）

  • 艋舺龍山寺光明燈昨清晨開放領取號碼牌，超過千人排隊等候。 （記者張議晨攝）

    艋舺龍山寺光明燈昨清晨開放領取號碼牌，超過千人排隊等候。 （記者張議晨攝）

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