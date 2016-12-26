〈台北都會〉同志伴侶證 今起開放申請

2016-12-26

〔記者張議晨／台北報導〕高雄市今年十一月十一日讓曾辦理同志伴侶註記者申請「同志伴侶證」，台北市今起跟進實施，開放申請核發「同志伴侶證」。與過去公文形式不同，伴侶證與身分證大小一致，便於攜帶，上面則有姓名、基本資料等資訊，台北市也成為全台繼高雄市核發同志伴侶證後，第二個發放伴侶證的縣市。

與身分證大小一致

雖民法針對同志婚姻部分還在討論，同志伴侶證明還未具法律效力，但同志伴侶如遇醫療需求，仍可持公文或伴侶證，做為家屬或關係人簽署手術同意書，不過如對方家屬在場且涉及重大醫療行為者，仍須依照親屬順位簽署手術同意書。此外，如碰到照顧需求，也可持伴侶證明依法向雇主申請照顧假。

北市去年六月起開放同志伴侶註記，目前已有二百七十二對同志伴侶。台北市民政局戶籍行政科長洪進達說，過去申請同志伴侶註記者，民政局會核發公文用作證明，但有人反映公文攜帶不便，因此改核發與身分證大小無異的「同志伴侶證」，比公文證明容易攜帶 。

洪進達進一步表示，北市也與高雄、台南、台中、彰化、桃園等開放同志伴侶註記的縣市合作，同志伴侶不需回到戶籍地，就能在北市戶政事務所辦理同志伴侶註記並核發證明。