〈台北都會〉〈就職兩週年〉民調剩3成 柯向新潮流靠攏？

2016-12-26

〔記者郭安家、鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲昨天就職兩週年，但近日民調低迷，有媒體報導滿意度只剩下卅五．七％，但柯近日卻與民進黨新潮流派系發生微妙變化，昨至內湖區走讀、參拜台北護國延平宮，且罕見有新系資深市議員李建昌全程陪同、且陪柯受訪，不少議員納悶「原來可以跟市長約走廟行程」，也有議員認為，為了通過預算，感覺柯文哲近日比較靠近民進黨第一大派系新潮流。

新系資深議員全程陪同走廟

柯文哲過去與新潮流關係緊張，台北農產運銷公司人事案時，還被新系議員許淑華罵臭頭。但柯昨赴內湖走讀，視察金瑞治水園區、台北護國延平宮，李建昌也全程陪同。談到柯文哲人氣是否下降？李建昌還說好話，指柯人氣還是很活絡；只要柯是泛綠代表的市長參選人，無論柯支持度多低都不會排斥跟柯一起站台。

議員：可能是為了預算審查

但綠營市議員王世堅受訪說，柯文哲整個搞錯方向，民調差是被選民看破手腳，跟個別議員、派系都無關，柯如今與個別議員修復關係，是用盡心機的政客，已非政治素人，且柯一再低估選民智慧判斷，非常糟糕。

有市議員私下表示，不曉得可以跟市長約走廟的行程，且好像刻意開放媒體受訪、做新聞，個別議員會與市長約行程通常是地方建設，但如果要找媒體到場，柯文哲也不太配合，都是不公開行程。另一位綠營議員則說，柯文哲過去拜訪地方，都是要求區長、里長保密，不讓議員知道，但開放媒體參加個別議員行程，應該是經過縝密算計；而柯近日與新潮流也發生微妙變化，可能是為了預算審查。

北市府發言人林鶴明則說，市長到地方本來就會有議員陪同，市長跟議員互動自然，沒有那麼多考量，議員也僅是到場關心。

低民調 柯文哲：花無百日紅

昨也有媒體報導，柯文哲滿意度只剩下卅五．七％、不滿意度五十九％。對此，柯文哲則說，民調低是做為施政者改進的參考，提供努力方向，「不是叫我們放棄」，現在打球才打到中場，還有下半場，不要緊張；至於民調是否會探底至廿多％？柯說，「就還沒有到那個時候，你緊張什麼？」做好每天的工作就是連任最好的準備，「你不做事在想連任，那這甚麼邏輯？」

談到羅智強、前行政院長張善政及立委蔣萬安誰會是最強的對手，柯文哲僅說，「柯文哲最大的敵人是柯文哲」，認為一個人免疫力好就不怕外面的細菌，他也說花無百日紅、人無千日好，「連續劇演一年多已經很厲害了，哪有連續劇可以收視好一年多的？」

大巨蛋被批 柯：你有辦法處理更好嗎

〔記者鍾泓良／台北報導〕總統府前副秘書長羅智強前天宣布要參選台北市長，並批市長柯文哲把大巨蛋搞成大廢蛋。對此，柯文哲昨回應，他一定會處理掉大巨蛋；媒體民調反映市民普遍對北市府處理大巨蛋失望，柯文哲激動地說，「那你有辦法處理更好嗎？」難道要讓遠雄不按圖施工，不管大巨蛋公安行不行就讓它通過嗎？

柯文哲強調，營建署台灣建築中心已要求遠雄改善，難道要像當年統統不管給遠雄蓋？柯說，馬英九、郝龍斌兩任市長也曾嘗試去擋大巨蛋，但最後都妥協，只是他最後不肯妥協，「我只是不肯拿市民的安全去妥協。」