| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉網球中心出口動線差 周邊巷道將退縮

2016-12-26

〔記者何世昌／台北報導〕台北網球中心斥資十七億元，歷經多次設計變更，去年一月終開工，室內及戶外球場共計十六面，其中主球場觀眾席達四千席。但中心出口設在民權東路六段二一○巷，車輛駛出後無法左轉，須待下一個路口迴轉；為避免衝擊交通，一九一巷口右側將退縮，並新增左轉專用道。

斥資17億 出口車輛無法左轉

為了申辦二○一七台北世大運，郝市府於二○一○年宣布位在民權東路二○六巷與二一○巷之間的寶湖國中、國小預定地，變更為台北網球中心用地。

原定興建觀眾席達萬席的中央球館，經多次設計變更，去年一月開工，近五公頃的場地，僅剩一面四千席的露天主球場、一面一千席的露天副球場、四面室內球場、十面戶外球場，及一棟服務大樓；總成本高達十七億元，預計明年四月完工。

雖然捷運民生汐止線規劃在網球中心周邊設站，但民生汐止線二期（東湖段到台北）的環評尚未通過，捷運線動工仍遙遙無期。

興建6公尺寬都市計畫道路

由於網球中心的出口設在民權東路六段二一○巷，車輛駛出後無法左轉，須待下一個路口迴轉。當地里民也憂心，網球中心明年四月起試營運、八月正式啟用，屆時將帶來龐大車流，恐嚴重衝擊交通；並藉「里長市政座談」向市長柯文哲反映。

內湖區長林秉宗表示，避免未來周邊大塞車，北市府已提前規劃交通動線，一九一巷口左右的分隔島將縮減、新增左轉專用車道，以利二一○巷車輛左轉。工務局副局長黃一平說，二一○巷子底也將疏通，明年將斥資四千三百餘萬元徵收私地、興建六公尺寬的都市計畫道路。

廣告
  • 位在民權東路六段的台北網球中心正在興建，預計明年四月完工。（記者何世昌攝）

    位在民權東路六段的台北網球中心正在興建，預計明年四月完工。（記者何世昌攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
淡江大橋闢聯絡道 淡水將移樹95棵

因應淡江大橋工程八里、淡水兩端聯絡道路施作，工程單位共需移植三百七十六棵樹木。八里端樹木兩百八十一棵已經完成移植，全數移入淡海新市鎮公園；淡…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：〈台北都會〉網球中心出口動線差 周邊巷道將退縮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.