〈台北都會〉網球中心出口動線差 周邊巷道將退縮
2016-12-26
〔記者何世昌／台北報導〕台北網球中心斥資十七億元，歷經多次設計變更，去年一月終開工，室內及戶外球場共計十六面，其中主球場觀眾席達四千席。但中心出口設在民權東路六段二一○巷，車輛駛出後無法左轉，須待下一個路口迴轉；為避免衝擊交通，一九一巷口右側將退縮，並新增左轉專用道。
斥資17億 出口車輛無法左轉
為了申辦二○一七台北世大運，郝市府於二○一○年宣布位在民權東路二○六巷與二一○巷之間的寶湖國中、國小預定地，變更為台北網球中心用地。
原定興建觀眾席達萬席的中央球館，經多次設計變更，去年一月開工，近五公頃的場地，僅剩一面四千席的露天主球場、一面一千席的露天副球場、四面室內球場、十面戶外球場，及一棟服務大樓；總成本高達十七億元，預計明年四月完工。
雖然捷運民生汐止線規劃在網球中心周邊設站，但民生汐止線二期（東湖段到台北）的環評尚未通過，捷運線動工仍遙遙無期。
興建6公尺寬都市計畫道路
由於網球中心的出口設在民權東路六段二一○巷，車輛駛出後無法左轉，須待下一個路口迴轉。當地里民也憂心，網球中心明年四月起試營運、八月正式啟用，屆時將帶來龐大車流，恐嚴重衝擊交通；並藉「里長市政座談」向市長柯文哲反映。
內湖區長林秉宗表示，避免未來周邊大塞車，北市府已提前規劃交通動線，一九一巷口左右的分隔島將縮減、新增左轉專用車道，以利二一○巷車輛左轉。工務局副局長黃一平說，二一○巷子底也將疏通，明年將斥資四千三百餘萬元徵收私地、興建六公尺寬的都市計畫道路。
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