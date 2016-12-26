〈台北都會〉淡海輕軌行武者號 列車迷驚豔

2016-12-26

〔記者李雅雯／新北報導〕淡海輕軌列車「行武者號」近期已運抵淡水，在淡海新市鎮沙崙路二段工區亮相，車廂穩穩地在軌道上，讓許多淡水居民驚豔；也讓列車迷、鐵道迷「high翻了天」，相當期待接下來的試車規劃。

「行武者號」外觀主色調為藍色，呼應淡水在地「水」、「海」的景觀意象，列車由台灣車輛公司與德國福伊特公司（Voith Engineering Service）合作，設計、製造到測試皆在台灣完成。列車在淡海新市鎮工區亮相後，網路社群上討論聲音不斷，想先探個究竟的民眾興奮不已，還特地跑到現場，趁著好天氣拍照。列車迷王姓市民說，實地看到列車樣貌比先前看到的圖片更加漂亮，很期待接下來測試、營運。

新北市政府捷運工程局預計明天（廿七日）為「行武者號」做公開正式亮相巡禮說明，也滿足民眾對於國產國造車輛的好奇心。