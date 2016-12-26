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〈台北都會〉新北議員回娘家 95歲陳松林傳承經驗

2016-12-26

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會昨舉行第二屆市議員就職兩週年慶祝活動，邀請百餘位歷屆議員「回娘家」團聚，第一屆台北縣議員、高齡九十五歲的陳松林在家人攙扶下前來參加餐敘，和現場好友舉杯同歡，傳承意味濃厚。

議長蔣根煌表示，議員回娘家活動是議會傳統，每年選在就職滿週年的日子舉行，資深議員前輩是議會重要資產，希望現任議員延續為民服務精神，並期許老前輩傳承問政經驗，共同為市政工作打拚。

今年參加聚會議員共一○四位，包括第一屆陳松林、第三屆吳文象及吳莊月娥等。高齡九十五歲的陳松林每年都回娘家，他表示，議會就像自己老家，很期待每年回來跟朋友相聚，陳松林認為，時代不斷變遷，現在議員必須做更多功課，才能做好選民服務工作。

市長朱立倫與副市長侯友宜、李四川到場致意，朱立倫表示，新北市進步成果有目共睹，捷運三環三線積極興建，十一座國民運動中心完工，教育資源方面，新北市高中在地就學比率高達七成，經濟發展連續三年榮獲全國招商第一殊榮，仰賴歷屆議員不分黨派支持，讓市政建設更好。

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  • 第一屆台北縣議員、九十五歲的陳松林前來參加活動。（記者賴筱桐攝）

    第一屆台北縣議員、九十五歲的陳松林前來參加活動。（記者賴筱桐攝）

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