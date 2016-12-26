〈台北都會〉新北公立國小近4成校警身障 家長憂安全
〔記者賴筱桐／新北報導〕近年校園暴力和校外人士入侵事件頻傳，據調查，新北市公立國小校園警衛有近四成比率為身心障礙人士，民代接獲家長陳情，擔心發生緊急狀況，警衛恐難以在短時間內應變，是否勝任守護學童的重責大任，引發疑慮。
市議員李倩萍指出，身心障礙者權益保障法規定，除特定單位，各級機關、公立學校及公營事業若超過三十四人，至少須提供三％身心障礙員額。教育局資料顯示，公立中小學身心障礙人士擔任校園警衛人數佔整體比率三十六．四％，國小學童安全防禦能力相對不足，家長不免擔心安全問題。
議員：短期增替代役協助校安
李倩萍表示，學校進用身心障礙員額面臨困境，老師要取得教師資格，行政人員須通過國家高普考，通常學校會選擇聘用條件相對寬鬆的警衛，達法規標準，擔心的家長並非想剝奪身心障礙人士工作權，而是應把人力放在適當位置，她要求市府加強職業培訓計畫，讓身障人士可從事警衛以外工作，或短期增加替代役協助校安，逐步調整身心障礙者工作內容。
教育局：多層面建構安全防護網
教育局副局長黃靜怡表示，市府從多個層面建構校園安全防護網，校警僅是其中之一，教育局每年辦理校園警衛研習，並以紅外線電子圍籬警示系統、監視器等科技設備輔助校安，校警除做好門禁管制，若遇突發狀況，也會第一時間利用警鈴或電話通報校方，派行政人員支援，啟動校園安全SOP機制。
身障團體：回歸工作本質 勿貼標籤
黃靜怡表示，各校也會定期召開校園安全會議，邀請轄區派出所、社區巡守隊、社區發展協會、里長、家長會長、志工等成員協助校園安全，校警聘用身心障礙人士，不影響校安守護工作。
台灣障礙權益促進會理事長劉俊麟認為，身心障礙人士無法勝任校園警衛的思維是就業歧視，首先須釐清校警工作性質，是巡守或拿工具跟歹徒搏命？再者，身心障礙有不同類型，並非所有身障人士皆不適合擔任校警，此事重點應回歸工作本質與個人能力，不是先入為主貼標籤。
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