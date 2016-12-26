〈北部〉無人機放線釣魚 七星潭搞飛機
2016-12-26
〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕花蓮縣七星潭風景區海岸被民航局劃為禁航區，每天有大批軍、民航機起降，但無人機盛行後，海灘釣客捨棄傳統甩竿，改以無人機吊釣餌，遙控飛至目標下竿區拋餌，拉長距離，增加釣獲率，卻位於航道下方，花蓮航空站擔心失控威脅飛安，航管單位困擾不已。
七星潭居民說，十二月初開始，七星潭灘釣出現變化，甩竿逐漸變成以無人機載釣餌及浮標，直接遙控飛到目標下竿區上空拋餌，距離動輒超過二、三百公尺，但海灘位於花蓮機場航道下方，無人機一旦失控撞上起降中的民航或戰機，後果不堪設想！
航站：元月10起 最高罰150萬
花蓮航空站說，民用航空法規定，機場四周一定距離範圍內，禁止民眾施放遙控飛機、氣球等有礙飛航安全物體，若危害飛安，違者罰三十萬到一百五十萬元不等。
花蓮航空站說，明年一月十日起，將正式取締空拍機入侵機場，禁止施放範圍除以各機場跑道兩端中心點為圓心半徑五公里連線範圍，也包括自機場標高算起六十公尺以上高度。
空軍基地也喊禁 叫航警取締
空軍花蓮基地也說，上週國防部已公布，根據民航法規定，松山、桃園、新竹、清泉崗、嘉義、台南、岡山、屏東、高雄、花蓮佳山、花蓮、豐年、志航、馬祖、金門、馬公、七美、望安、綠島、蘭嶼等二十個機場四周一定距離範圍內，禁止施放有礙飛航安全物體，花蓮地區花蓮機場、佳山基地均適用。
花蓮基地說，一發現海灘上有釣客使用無人機，會立刻通報航空警察取締，希望釣客不要以身試法。
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