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〈北部〉基中跨年路跑 加碼重賞減重王

2016-12-26

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆高中跨年路跑賽今年邁入第二十年，也成為學校傳統，校長張智惟加碼提供八千元獎金，鼓勵同仁減重健身，在路跑比賽三個月後，賞一半給減重最多者，並訂下目標，基隆高中全校教職員同仁減重一公噸。

大腹翁校長 祭8千獎金

張智惟說，學校老師包括他在內，都曾經是擁有好身材的俊男美女，但曾幾何時，缺乏運動的身材慢慢地「走鐘」，像他自己就變成大「腹」翁；目前體重七十九公斤的張智惟說，他的目標為恢復到當兵時的體重六十二公斤、二十四吋腰圍！

張智惟說，全校有一百二十位教職員、一千一百多名學生，他希望不要只是跨年跑一跑而已，而是持之以恆的運動，避免因為體重增加隨之而來的高血壓、高膽固醇、高血脂問題；他拋出「路跑減重拿獎金」構想，並自掏腰包八千元，希望大家參與。

寫體重拍照 揪同仁甩油

張智惟拋出這個想法後，立即獲得林忠彥老師、柯建華秘書、施瑞達老師共襄盛舉，四個人一起拍照宣誓，也歡迎大家一起來！張智惟說，他希望基隆高中全校教職員同仁可以朝減重一公噸的目標來邁進。

張智惟說，他構想將八千元拆成兩筆，第一次路跑賽結束後的三個月，減重王獲得四千元；接下來半年後或一年後，參與路跑減脂賽的同仁，減重後體重仍維持沒有增加，則可獲得獎金。

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  • 基隆高中跨年路跑賽近日將登場，校長張智惟提供八千元，當路跑減重賽冠軍獎金；圖左起為校長張智惟、林忠彥老師、柯建華秘書、施瑞達老師，四人公開自己的體重，並希望拿下減重王。（記者俞肇福攝）

    基隆高中跨年路跑賽近日將登場，校長張智惟提供八千元，當路跑減重賽冠軍獎金；圖左起為校長張智惟、林忠彥老師、柯建華秘書、施瑞達老師，四人公開自己的體重，並希望拿下減重王。（記者俞肇福攝）

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標題：〈北部〉基中跨年路跑 加碼重賞減重王


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