〈北部〉苗栗多處休耕地 變賞花專區
2016-12-26
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕政府長期推廣活化休耕農地，栽種各式景觀花卉成為賞花專區。苗栗縣西湖鄉、通霄鎮、三灣鄉內田野，大波斯菊、向日葵等花卉已盛開綻放，民眾可把握時機賞花。
其中，通霄鎮公所與農會昨天合作舉辦「秋栽冬藏田中寶、萊菔（蘿蔔）清甜正好味」活動，在通霄隧道北側農田廣植向日葵，並有農特產品促銷。現場也舉辦體驗營，讓參與活動的民眾可以了解通霄特色的彩虹玉米和蘿蔔的栽種流程。
大批民眾見到太陽花海，直呼「漂亮極了！這就是『數大便是美』」，陶醉在燦爛的花海之餘，也不忘拍照留念。
另外，縣府農業處指出，除通霄隧道口北側台一線兩旁共種植約十公頃的向日葵供民眾觀賞，西湖鄉於苗三十三線（中二高下、宣王宮前及黃金一路等地）分別種植大波斯菊、黃波斯菊面積約五十公頃，三灣鄉內灣村也栽種兩公頃向日葵，都是賞花好去處。
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