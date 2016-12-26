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〈北部〉苑裡消防舊廳舍前 民挨罰怨藏「線」阱

2016-12-26

已遷近3年 網狀線未塗銷

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮民代表孟文源接獲陳情，指位於苑裡鎮天下路苑裡消防分隊舊廳舍前路面，當年因消防車輛進出所需，畫有黃色網狀線，如今消防分隊已經遷移近三年，網狀線卻未塗銷，不少民眾到市區購物停車被開罰單，怒指根本是「線」阱。

現停社區巴士 公所允改善

苑裡鎮公所回應，消防分隊遷移後，一旁空地供作社區巴士停放，社區巴士體積不若消防車輛龐大，不需要再劃設網狀線，公所會研擬方法改善，以免民眾又吃上罰單。

鎮公所初步規劃在空地前方畫上兩條小紅線，方便社區巴士進出，再把黃色網狀線塗掉。不過，公所也呼籲，塗銷黃色網狀線後，民眾在路邊停車時請務必留下空間讓社區巴士可以進出，不要堵住進出口。

孟文源指出，消防分隊已遷走近三年，不過公部門的思維卻未跟上，導致不少民眾冤枉受罰。畢竟目前市區購物停車問題並非一時半刻可以解決，是苑裡鎮的沈痾，若能多提供合法停車位給鎮民停車，也是便民措施。

通霄警分局則表示，依道路交通管理處罰條例第五十五條規定，在出入口五公尺內以及設有禁止停車標線臨時停車得依法開罰三百元至六百元；道路交通管理處罰條例第五十六條，在顯有妨礙他人、車通行處所停車、或設有禁止標線處停車可罰六百元至一千兩百元，警方都是依法告發，除非標線塗銷。

警方指出，天下路目前劃設兩處黃色網狀線，一處在苑裡分駐所汽機車出入口，一處在苑裡鎮公所社區巴士停放處前，若分駐所前汽機車出入口前黃線塗銷，恐怕造成員警出入不便；鎮公所也認為，初步先把舊消防廳舍前標線塗銷，分駐所前黃線塗銷確實不妥。

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  • 苑裡鎮天下路消防分隊舊廳舍前路面，仍有黃色網狀線，民怨藏「線」阱。（記者蔡政珉攝）

    苑裡鎮天下路消防分隊舊廳舍前路面，仍有黃色網狀線，民怨藏「線」阱。（記者蔡政珉攝）

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