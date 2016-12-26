〈北部〉桃竹竹苗爭取 健保總額增4億

2016-12-26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市衛生局表示，針對過去十年來均未調整過的分區健保總額，導致人口快速成長的桃竹竹苗地區，並未獲得公平之健保總額一事，經由新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦、新竹縣長邱鏡淳、及苗栗縣長徐耀昌所組成的「桃竹竹苗區域治理平台」以及立委柯建銘協助下，廿三日健保會中定案調整明年桃竹竹苗四縣市西醫醫院健保總額，應逐步依人口校正後調整。

林智堅表示，該平台八月成立後，為了讓市民可享有公平妥善的健保醫療資源，四縣市就有共識針對北區健保總額分配一議題須極力爭取，多次北上與中央部會開會協調，並邀請新竹市醫師公會理事長吳國治、北區醫院院長聯誼會會長同時也是南門醫院副院長江銘基與會，完成延宕十年的健保總額分配改革議題，明年北區住院及門診總額中R值將各增加四％，預估北區四縣市分配到的健保給付總額，約增加四億元，將大大保障市民的醫療品質。

林智堅說，對於人口與醫療需求急速增加的地區，應朝人口校正來分配健保總額，這樣的改革讓健保更向醫療平權邁進，充分實現健保公平正義的精神。