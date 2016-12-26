〈北部〉童話世界變佛門淨地 夢幻城堡是危樓
〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西、龍潭交界處有個佛門淨地，裡面的建物不像傳統的寺廟形式，倒有個猶如香港迪士尼樂園的睡美人城堡，像是童話世界般，近來其朦朧美照在網路上瘋傳，瞬間成為週六、日遊客的最新「朝聖」地。
廢棄遊樂園 出家人住10多年
事實上當地原是個關閉的遊樂園，現在已成佛教「臨濟宗」的清修之地，出家人們在當地居住、修習佛法至少十多年，不忍拒絕好奇的來客，卻也十分擔心這棟外觀遠看夢幻的危樓的公共安全，希望遊客能別再好奇，自行止步。
這個目前名為「佛陀世界」的佛門淨地，位於新竹縣關西鎮東山里境內，前任東山里長周廷珍說，該處原名叫做「童話世界」，早在快四十年前就在當地開發，一度跟周邊的六福村主題遊樂園等媲美。
但是因位於石門水庫上游的集水區內，管理單位基於水資源的保護禁止開發，所以後來廢棄，最後由佛教人士接手。他說，佛門子弟在該處沒有增建，只是利用原有建物修習佛法，所以地方上也都習慣了。
「佛陀世界」內一名不願表明上下的師父說，他們屬於「臨濟宗」，在該處已經有十幾年，平日不對外開放，每到週六日早上九點到下午四點，才給外人免費進入禮佛。
近日在網路上廣為流傳的夢幻城堡已經是危樓，城堡堡尖都長出小樹了，既沒有門窗、外牆滿佈青苔還磁磚掉落，他們過去都用來堆放資源回收物。
拉封鎖線 來客更想「探險」
整個園區內，他們只針對有使用到的且漏水的建物做粉刷，其他都任其自然屹立在現場。但因應最近這波好奇前去一探的來客，他們特別在城堡的空橋、攀登堡塔的樓梯上都拉起封鎖警戒線，或樹立警告立牌。 但是很奇怪的，越是這樣，來客就越想「探險」，他們儘管乾著急，但也真的很無奈。
地方人士呼籲外地遊客，不要再單憑幾張靠角度取勝的朦朧美照就蜂湧去「佛陀世界」，朝拜已是廢墟的「童話世界」。
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