〈北部〉最萌平安夜 耶誕寶寶排排睡

2016-12-26

〔記者李容萍／中壢報導〕這麼多「耶誕寶寶」排排睡，也太萌了吧！

前晚的平安夜，中壢宏其婦幼醫院嬰兒室的二十三名新生兒被戴上耶誕帽、蓋上有耶誕老人圖案的小棉被，有人把可愛畫面PO網，吸引網友瘋傳，直呼：「太可愛了！」

宏其婦幼醫院開業二十三年來，已迎接約六萬個新生命降臨，院長張紅淇配合政府鼓勵生育政策，重新整修國際生殖醫學中心及健兒門診區，希望提供更完善優質的醫療照護服務，也連兩年規劃耶誕節系列活動，在醫院大廳及候診區裝置美麗的耶誕樹，設立許願卡和拍照區。

重頭戲就是前晚在嬰兒室登場的「過耶誕！蓋新被，戴新帽！祝大家Merry Christmas !」活動，護理人員在平安夜幫二十三個新生兒戴上耶誕帽、蓋上有耶誕老人圖案的小棉被，昨天更分三個時段開窗，讓家屬和民眾自由拍照，可愛驚嘆聲此起彼落。