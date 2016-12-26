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〈北部〉萬壽菊花海 大溪區「金」豔

2016-12-26

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪區中新里大鶯路的休耕農田，近年成為人氣賞花景點，繼有「九月雪」美稱的韭菜花田之後，現在整片橙黃、金黃色的萬壽菊齊綻放，遊客融入花海，身後還有黃色歐式建築和農莊洋房陪襯，讓人宛如置身國外，美麗、浪漫破表！

中新里位於大漢溪主流與分流間的低位河階上，地勢較低，早期種植水稻，民國七十年間，農政單位開始輔導大規模種植韭菜，九月的韭菜花季落幕後，近日由萬壽菊接棒，預估花期可到明年一月初。

許多到大溪的遊客特地來賞花，滿滿亮黃與深橘交織的萬壽菊花，遠望近看各有不同美感，但農民們也提醒遊客，捕捉美照時，別忘了留心腳步，千萬別踩到花朵。

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  • 大溪萬壽菊齊綻放，橙黃、金黃色花海美麗、浪漫破表！（記者李容萍攝）

    大溪萬壽菊齊綻放，橙黃、金黃色花海美麗、浪漫破表！（記者李容萍攝）

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標題：〈北部〉萬壽菊花海 大溪區「金」豔


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