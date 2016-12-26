〈北部〉桃市》走「全台最長吊床式吊橋」 等明年中

2016-12-26

新溪口吊橋303米 勝屏東

〔記者李容萍／復興報導〕復興區溪口吊橋橋體老舊，區公所已將原橋拆除，在原址附近興建「新溪口吊橋」，主體也已完工，最近網路卻瘋傳，新溪口吊橋今年底啟用，復興區公所澄清說，周邊設施還未完成，請遊客再等等，預計明年中才會啟用，而且比二百六十二公尺的屏東山川琉璃吊橋還長，將成為全台最長的吊床式吊橋！

復興角板山新景 拚觀光

復興區長曾志湘說，新溪口吊橋位於石門水庫上游，連接角板山與溪口部落，下方是大漢溪，隨著石門水庫枯水、滿水期，湖面水位落差呈現不同距離美感，四季變化的山水風景更可盡收眼底，明年年中開放後，可望提高在地就業率，並成為復興區新地標和觀光亮點，估算一年登橋人數可達五十萬人次。

市府觀光旅遊局局長楊勝評也說，新溪口吊橋整體經費一億四千萬元，吊橋主體長三○三公尺、寬一．二公尺，標高位於二五二至二七五公尺間，高差約二十二公尺，兩側拉高成Ｍ字型，行走其間會有律動感，很刺激！

交通、食宿配套 待做好

當地居民也期待新溪口吊橋啟用，遊客增多帶來經濟效益，但部落整體規劃還沒準備好，包括人潮總量管制措施及食宿安排等都必須有完整規劃，交通接駁和交通動線等配套措施也都得在啟用前做好。