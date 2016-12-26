〈北部〉老樹跟著搬家 大園國中生認養祈福
2016-12-26
〔記者謝武雄／桃園報導〕「大樹爺爺加油！」有六十四年歷史的大園國中配合航空城都市計畫，將於一○七年遷校，校內二十七棵有六十多年樹齡的老樹也要遷入新校區，目前已進行斷根工作，學校特別舉行祈福音樂會，並安排每個班級認養一棵，請學生澆水、寫上祈福話語，希望這些老樹都能繼續存活，到新校園繼續守護學生。
大園國中校長李培濟說，大園國中將在南港客運園區文中用地興建新校，預計一○七年遷校，校內很多老樹都是民國四十一年設校時栽種的，至今已六十多年，成為師生及校友們的共同記憶，成長情況較好的二十棵龍柏、五棵白千層、兩棵茄苳樹將遷移到新校區。
總務主任李華城說，老樹遷移前要先斷根，切除主根系周邊鬚根，如果半年後這些老樹仍存活就可以移植，斷根後的老樹由各班級認養，定期澆水以確保存活。
學生也在祈福卡上留言，陳若云寫下：「Dear大樹爺爺、要加油啊！到了新校區，我們一定會相見的！」許丞儀則寫道：「加油！在新校區裡我要看到你們。」
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