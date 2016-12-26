〈北部〉桃市》1895公頃未徵收公設保留地 108年底解編
拖了近50年將通盤檢討
〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市現行都市計畫共有三十三個，其中尚未徵收的公共設施保留地高達一千八百九十五公頃，長期閒置荒廢，市議員認為影響地主權益，要求市府若無意徵收，就應盡速還地於民。市府都市發展局說，正在配合中央進行專案通盤檢討，預計一○六年可完成，屆時若無保留必要可望解編，透過預估一○八年底可完成的都市計畫作業還地。
市議員謝彰文說，都市計畫法明定，都市計畫實施進度五年為一期，最長不得超過二十五年，但這些公園、學校等公設保留地，許多已四、五十年遲未徵收，對地主極不公平。
竟有交換地不到1坪大
她說，市府雖同意地主臨時使用，但限制嚴苛，土地只能「放著長草」，嚴重剝奪地主的權益。另外，市府每年也提供非公用土地供地主交換，但這些地不是偏遠就是太小，以今年來說，做為交換的公有地總共才四十六坪，但未徵收的公設保留地就高達一千八百九十五公頃，根本不成比例，何況交換地有的連一坪都不到，毫無使用價值。
市場學校用地釋出率高
謝彰文認為，市府能開放交換的土地就應該盡量開放，同時也要檢討公設保留地存在的必要性，有保留必要就盡快徵收，無保留必要就趕快解編、還地於民。市議員黃婉如、陳美梅也要求都發局，就公設保留地徵收問題提出專案報告。
都發局說，各都市計畫公設保留地已進行通盤檢討，這些保留地扣除既成道路、防災用地、水電等公共維生系統用地，在維持公共設施用地服務品質及防災功能下，原則上會持續保留，公園、綠地也不會減少，市場、學校等用地因消費習慣改變或少子化，釋出的可行性最高，預計明年可檢討完成。
地主估可取回4至5成
都發局說，檢討完成後，沒有保留必要的土地將透過區段徵收或市地重劃等方式釋出，預計一○八年底可完成相關都市計畫作業，地主可取回四至五成土地。
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標題：〈北部〉桃市》1895公頃未徵收公設保留地 108年底解編
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