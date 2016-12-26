〈中部〉民雄鳳凰母女志工 救護好搭檔
2016-12-26
〔記者曾迺強／民雄報導〕嘉義縣消防局民雄鳳凰志工分隊有一對熱心的母女檔志工，母親鄭秀敏加入鳳凰志工7年多，女兒張慈倫在嘉義市慶昇醫院擔任放射師，去年跟隨母親的腳步加入志工隊至今滿一年，母女倆攜手投入緊急救護協勤行列，傳為佳話。
鄭秀敏加入7年多 女兒張慈倫去年起參與
在保險業任職的56歲鄭秀敏表示，曾在協勤時，協助一名胃穿孔的男病患，當時他在救護車上吐血至少500毫升，「看到快嚇死」，幸好就醫後康復出院，這次救護經驗也成為最難忘回憶。
26歲張慈倫取得初級救護技術員證照（EMT-1）後，跟著母親腳步加入鳳凰志工行列。她說，自己在醫院任職，但遇到車禍受創嚴重或情緒不穩的患者，仍會不知所措，初期跟母親出勤時，見母親熟練地用擔架床運送患者以及安撫患者，頓時減輕不少緊張感，經過一年來多次定期訓練，協勤時遇到狀況都能克服。
鄭秀敏說，搶救患者分秒必爭，警消、義消常常飯都還沒吃就要出勤，實在很辛苦，盼民眾體諒救護人員辛勞。
民雄消防分隊長羅正旭表示，鄭秀敏母女倆默契很好，感謝她們為救護服務奉獻心力，目前該分隊鳳凰志工有21名成員，歡迎志工新血加入行列，提升救護能量。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
昔打架入獄少年 今當老闆煮美食助人
南投縣草屯鎮一家海鮮燒烤店的年輕老闆許家恩，耶誕節分送海鮮粥給弱勢家庭，並親送給執勤的辛苦員警，他說，少年時期不學好，並曾入獄，求職屢碰壁，…
網友回應
熱門新聞
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 遼寧號逼近？我F16深夜升空
- 「莉亞公主」住加護病房 被嫌「性能」的福伯說話了
- 過彎失控 車友台三線自摔不治
- 自由共和國》津上俊哉／中國能否處理好「殭屍企業」
- 美大使︰駐日期間彷彿有無上特權
- 車太鉉玩傻金鐘國 催婚爆有女友
- 花百萬買7甲地 盜千年樹瘤
- 媽寶毒蟲飛車逃 警開9槍制伏
- 英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲
- 蔡：18趴可提早4年內退場
- 自由共和國》陸裕黎／共軍100小時奪台 可能嗎？
- 立院今審婚姻平權四版本 藍綠都不表態
- 腦殘男示愛 要海倫清桃當性伴侶、看護
- 南市2人鬥毆 驚動民代、「市府」
- 女星啃老本度日 驚洩兒子患隱疾
- 法官檢察官98%所得替代率 擬調降
- 虎爸送耶誕禮 簽回艾維拉
- 大有巴士前老董偷賣場 掏大鈔稱忘結帳
- NBA》耶誕大戰火藥濃 騎士在勇士更衣室貼海報挑釁
- 嗆警「機機歪歪」 沒謾罵判無罪
- 〈折翼少年〉不再含怒到日落
- 廖俊智小檔案
- 被搞大肚子 16歲少女還挨告
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Principal resigns over Nazi outrage
- 口袋爆炸冒火花 電子菸電池惹禍
- 考試院副院長 總統提名李逸洋
- 故宮雞年APP 文化有活力
- 查扣拼裝小摩托車 警車離奇冒火
- 外交部：梵中對話 只談教會事務
- 政院：國民黨把日食輸台公聽會當黨魁選舉比武場
- 年金請領 中小學教師擬117年改為60歲
- 台日高中棒球菁英賽／竹田祐狂飆9K 助大阪逆轉勝
- 襲胸裝沒事逛夜市 路人圍住報警送辦
- 〈愛情軍師團〉12月徵文啟事
- 電協郵協數百億資產 將有法可管
- 《異形》重返銀幕 太空版《屍速列車》嚇嚇叫
- 籃網最需要的耶誕禮物 ?「換掉老闆」！
- 自由共和國》吳豐山／解決台灣「三農問題」唯賴二次土改
- 〈旅遊的滋味〉振翅飛翔的白鴿車站
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉民雄鳳凰母女志工 救護好搭檔
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分