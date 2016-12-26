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〈中部〉民雄鳳凰母女志工 救護好搭檔

2016-12-26

〔記者曾迺強／民雄報導〕嘉義縣消防局民雄鳳凰志工分隊有一對熱心的母女檔志工，母親鄭秀敏加入鳳凰志工7年多，女兒張慈倫在嘉義市慶昇醫院擔任放射師，去年跟隨母親的腳步加入志工隊至今滿一年，母女倆攜手投入緊急救護協勤行列，傳為佳話。

鄭秀敏加入7年多 女兒張慈倫去年起參與

在保險業任職的56歲鄭秀敏表示，曾在協勤時，協助一名胃穿孔的男病患，當時他在救護車上吐血至少500毫升，「看到快嚇死」，幸好就醫後康復出院，這次救護經驗也成為最難忘回憶。

26歲張慈倫取得初級救護技術員證照（EMT-1）後，跟著母親腳步加入鳳凰志工行列。她說，自己在醫院任職，但遇到車禍受創嚴重或情緒不穩的患者，仍會不知所措，初期跟母親出勤時，見母親熟練地用擔架床運送患者以及安撫患者，頓時減輕不少緊張感，經過一年來多次定期訓練，協勤時遇到狀況都能克服。

鄭秀敏說，搶救患者分秒必爭，警消、義消常常飯都還沒吃就要出勤，實在很辛苦，盼民眾體諒救護人員辛勞。

民雄消防分隊長羅正旭表示，鄭秀敏母女倆默契很好，感謝她們為救護服務奉獻心力，目前該分隊鳳凰志工有21名成員，歡迎志工新血加入行列，提升救護能量。

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  • 鄭秀敏（右）加入鳳凰志工七年多，在醫院擔任放射師的女兒張慈倫去年跟隨母親腳步，也加入救護行列。（記者曾迺強攝）

    鄭秀敏（右）加入鳳凰志工七年多，在醫院擔任放射師的女兒張慈倫去年跟隨母親腳步，也加入救護行列。（記者曾迺強攝）

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