〈中部〉帶女友環島缺旅費 兼賣毒糖果
〔記者許國楨／台中報導〕葉姓男大生租車搭載青梅竹馬女友環島，前晚趁著投宿飯店、女友睡覺時，偷偷跑出來販毒，卻因車內飄出K菸味被路過警方聞到盤查，當場在車內查獲安非他命、毒糖果、搖頭丸、毒咖啡包、神仙水及電子磅秤等證物，他供稱因缺旅費才鋌而走險，女友發現男友涉及販毒被逮起初憤怒異常，最後得知原委後當場痛哭失聲。
台中市第一分局大誠分駐所警員黃漢文前晚趁著休假與友人前往柳川欣賞夜景，回程步行經過台灣大道時，聞到路旁臨停的自小客車飄出陣陣K菸味，且後座還有包顏色怪異的糖果，直覺有異，立即通知同仁前來盤查。
恐要關7年 男大生傻了
20歲的葉姓駕駛堅決否認拉K，還說連抽菸都不會，但員警發現車內有菸盒和打火機當場打臉，隨即查獲暗藏的吸食器、安毒28.67公克、搖頭丸1顆、含安毒成分的毒咖啡8包、神仙水1瓶及電子微量磅秤1個。
至於該包顏色鮮豔的24顆糖果，經檢驗後也證實含有搖頭丸成分，葉男坦承因為租車帶女友環島缺少盤纏，只好鋌而走險，向綽號「發哥」男子批毒品，原本趁女友入睡後要外出尋找買家，如果全數賣出至少可獲利2萬元，沒想到第一次販賣還沒得手就被查獲。
警方不禁喝斥目前就讀大學的葉男太笨，吸毒成癮難戒，販毒除了害人無數，還會被追訴7年以上的徒刑，葉男聽完後當場傻眼呆坐路旁，一直向走出飯店找他的女友表示會被關7年、不要理他了。
但與葉男是青梅竹馬的女友還是堅持願意等他回頭，癡情程度讓警方苦口婆心勸葉男，千萬別辜負女友的真心，訊後葉男被依毒品罪嫌送辦，隨後遭聲押獲准。
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