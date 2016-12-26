〈中部〉北區健行、明新里 聯合活動中心動土
2016-12-26
〔記者蘇孟娟／台中報導〕北區健行及明新里聯合活動中心廿五日動土，市長林佳龍說，台中市推動縮短城鄉差距，同時也不忘舊市區建設，協助地方興建活動中心，盼讓民眾在社區活動也有家的感覺。
健行里明新里聯合活動中心臨健行路與西屯路一段，基地面積一二五三平方公尺，將規劃為地上二層的建築物，工程費一七○○萬元，由市府編列九百萬，中央負擔八百萬元共同建設，預計明年十月中旬完工。
昨林佳龍主持動土典禮，他強調，市府除了推動各式大型建設外，也重視地方需求，且升格直轄市後，加強建設均衡，縮短城鄉差距，除建設山、海、屯區外，舊市區也有建設。
林佳龍說，他曾在北區居住過，了解北區欠缺大型公園與綠地，不少地方均要求興建活動中心，但市府只能以聯合活動中心為優先，儘量協助滿足民眾需求。
林佳龍也說，北區是舊的都市規劃而成，要找土地很困難，但以前的人做不到的，他促團隊全力設法辦到，讓市民有感，他說，每三個月辦一次區務會議，但區長們都太客氣了，促各區積極提出建設，照顧民眾需求。
林佳龍說，活動中心就像社區的家，會儘量整理歸納閒置用地，同時將老舊建築整建活化，騰出更多空間讓社區民眾利用。
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