〈中部〉電表指數誤登 工廠電費暴增3萬多
民眾質疑台電拆驗電表 球員兼裁判
〔記者陳建志／台中報導〕太平區一家工廠今年下半年電費感覺比過去多，懷疑電表異常，今年十月申請拆表檢驗，沒想到十一月初收到繳費單，電費反而暴增到八萬七千多元，陳姓廠長打電話向台電詢問，一開始堅稱沒問題，直到親自調閱資料，台電才坦承誤登指數，差距費用高達三萬七千多元，雖後來檢驗顯示電表正常，但民眾不滿若沒主動申訴豈不是當冤大頭，也質疑拔電表、送驗都是台電主導，有球員兼裁判之嫌。
陳姓廠長表示，公司長期運作狀況和開設的機台數都差距不大，每月電費約三、四萬，最多也才五萬多，但今年下半年開始，電費都多出約一、二萬，覺得奇怪向台電反映，還沒查出原因，沒想到收到十一月繳費單，電費更暴增到八萬七千多元。
陳廠長覺得奇怪打電話到台電太平服務所詢問，對方堅稱不會有問題，並告知需自行到台電台中區營業處才能調閱詳細資料，一查台電才坦承將指數「07550」誤登為「07750」，重開了五○八四一元電費單，等於多了三萬七千多元，質疑若是自動轉帳或沒注意傻傻繳費，豈不是當冤大頭。
陳廠長並說，工廠電表箱視窗完全看不清楚，台電卻沒更換，抄錄正確性當然讓人懷疑；此外，因覺得電表有問題申請檢驗，後來檢驗結果告知電表正常，但拆表、送驗全都是台電主導，讓人懷疑台電球員兼裁判。
立委何欣純接獲陳情，安排台電到場協調，對於台電抄表、登錄人員竟出現如此大誤差，覺得作業太草率，要求台電應檢討作業流程，避免出現類似狀況。
台電︰由第三方經濟部標檢局檢驗
台電台中區營業處電費經理林鳳凰表示，該用戶今年八月反映電費異常，經台電初驗發現正常，用戶十月下旬再次申請拆表檢驗，經聯繫經濟部標檢局台中分局十一月七日派員會同台電人員和用戶，當場拆表送驗，最後由標檢局確認電表正常，強調是由公正第三方的經濟部標檢局檢驗，絕無球員兼裁判。
林鳳凰指出，用戶十一月份電費出現錯誤，主要是拆表送驗抄錄時不慎誤植，事後已更正重開新電費，對於造成用戶不便感到抱歉，未來會加強同仁拆、裝電表指數抄錄正確性。
看更多！請加入自由時報粉絲團
南投縣草屯鎮一家海鮮燒烤店的年輕老闆許家恩，耶誕節分送海鮮粥給弱勢家庭，並親送給執勤的辛苦員警，他說，少年時期不學好，並曾入獄，求職屢碰壁，…
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 遼寧號逼近？我F16深夜升空
- 「莉亞公主」住加護病房 被嫌「性能」的福伯說話了
- 過彎失控 車友台三線自摔不治
- 自由共和國》津上俊哉／中國能否處理好「殭屍企業」
- 美大使︰駐日期間彷彿有無上特權
- 車太鉉玩傻金鐘國 催婚爆有女友
- 花百萬買7甲地 盜千年樹瘤
- 媽寶毒蟲飛車逃 警開9槍制伏
- 英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲
- 蔡：18趴可提早4年內退場
- 自由共和國》陸裕黎／共軍100小時奪台 可能嗎？
- 立院今審婚姻平權四版本 藍綠都不表態
- 腦殘男示愛 要海倫清桃當性伴侶、看護
- 南市2人鬥毆 驚動民代、「市府」
- 女星啃老本度日 驚洩兒子患隱疾
- 法官檢察官98%所得替代率 擬調降
- 虎爸送耶誕禮 簽回艾維拉
- 大有巴士前老董偷賣場 掏大鈔稱忘結帳
- NBA》耶誕大戰火藥濃 騎士在勇士更衣室貼海報挑釁
- 嗆警「機機歪歪」 沒謾罵判無罪
- 〈折翼少年〉不再含怒到日落
- 廖俊智小檔案
- 被搞大肚子 16歲少女還挨告
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Principal resigns over Nazi outrage
- 口袋爆炸冒火花 電子菸電池惹禍
- 考試院副院長 總統提名李逸洋
- 故宮雞年APP 文化有活力
- 查扣拼裝小摩托車 警車離奇冒火
- 外交部：梵中對話 只談教會事務
- 政院：國民黨把日食輸台公聽會當黨魁選舉比武場
- 年金請領 中小學教師擬117年改為60歲
- 台日高中棒球菁英賽／竹田祐狂飆9K 助大阪逆轉勝
- 襲胸裝沒事逛夜市 路人圍住報警送辦
- 〈愛情軍師團〉12月徵文啟事
- 電協郵協數百億資產 將有法可管
- 《異形》重返銀幕 太空版《屍速列車》嚇嚇叫
- 籃網最需要的耶誕禮物 ?「換掉老闆」！
- 自由共和國》吳豐山／解決台灣「三農問題」唯賴二次土改
- 〈旅遊的滋味〉振翅飛翔的白鴿車站
標題：〈中部〉電表指數誤登 工廠電費暴增3萬多
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email