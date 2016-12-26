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〈中部〉電表指數誤登 工廠電費暴增3萬多

2016-12-26

民眾質疑台電拆驗電表 球員兼裁判

〔記者陳建志／台中報導〕太平區一家工廠今年下半年電費感覺比過去多，懷疑電表異常，今年十月申請拆表檢驗，沒想到十一月初收到繳費單，電費反而暴增到八萬七千多元，陳姓廠長打電話向台電詢問，一開始堅稱沒問題，直到親自調閱資料，台電才坦承誤登指數，差距費用高達三萬七千多元，雖後來檢驗顯示電表正常，但民眾不滿若沒主動申訴豈不是當冤大頭，也質疑拔電表、送驗都是台電主導，有球員兼裁判之嫌。

陳姓廠長表示，公司長期運作狀況和開設的機台數都差距不大，每月電費約三、四萬，最多也才五萬多，但今年下半年開始，電費都多出約一、二萬，覺得奇怪向台電反映，還沒查出原因，沒想到收到十一月繳費單，電費更暴增到八萬七千多元。

陳廠長覺得奇怪打電話到台電太平服務所詢問，對方堅稱不會有問題，並告知需自行到台電台中區營業處才能調閱詳細資料，一查台電才坦承將指數「07550」誤登為「07750」，重開了五○八四一元電費單，等於多了三萬七千多元，質疑若是自動轉帳或沒注意傻傻繳費，豈不是當冤大頭。

陳廠長並說，工廠電表箱視窗完全看不清楚，台電卻沒更換，抄錄正確性當然讓人懷疑；此外，因覺得電表有問題申請檢驗，後來檢驗結果告知電表正常，但拆表、送驗全都是台電主導，讓人懷疑台電球員兼裁判。

立委何欣純接獲陳情，安排台電到場協調，對於台電抄表、登錄人員竟出現如此大誤差，覺得作業太草率，要求台電應檢討作業流程，避免出現類似狀況。

台電︰由第三方經濟部標檢局檢驗

台電台中區營業處電費經理林鳳凰表示，該用戶今年八月反映電費異常，經台電初驗發現正常，用戶十月下旬再次申請拆表檢驗，經聯繫經濟部標檢局台中分局十一月七日派員會同台電人員和用戶，當場拆表送驗，最後由標檢局確認電表正常，強調是由公正第三方的經濟部標檢局檢驗，絕無球員兼裁判。

林鳳凰指出，用戶十一月份電費出現錯誤，主要是拆表送驗抄錄時不慎誤植，事後已更正重開新電費，對於造成用戶不便感到抱歉，未來會加強同仁拆、裝電表指數抄錄正確性。

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